Tüm tapu masrafları 2021... Konut, iş yeri, arsa tapu masrafı (harcı) hesaplama nasıl yapılır? Tapu devir ücretleri hesaplama 2021!

Bankaların konut kredilerinin güncellemelrinin ardından gayrimenkul alacakların aklına tapu masraflarını getirdi. 2021 tapu masrafları ve harçlarını merak eden vatandaşlar; “2021 tapu harcı ne kadar, tapu harcını kim öder, alıcı mı öder satıcı mı” gibi sorularla konuyu araştırmaya başladı. Konut almak isteyenlerin merak ettiği; tapu harcı, tapu masrafı hesaplama, arsa tapu harcı hesaplama, tapu masrafı ve harç bedeli gibi terimlerin açıklamaları ve hesaplama yöntemi haberimizde… Satışı gerçekleştirilen tüm gayrimenkuller (iş yeri, konut, arsa, arazi, tarla..vb.) tapu harcı ya da tapu masrafı, gayrimenkulün tapu dairesinde beyan edilen bedelinin %4’ü olarak hesaplanır. Bu bedele ek olarak 385 TL döner sermaye ücreti de alınır. Tapu harcı döner sermaye ücretine gelen zam 9.11 oranında oldu. DAHA DÜŞÜK TAPU HARCI ÖDEMENİN YOLLARI VAR MI? Tapu dairesinde tapu harcını satış bedeline göre beyan edebilirsiniz.Peki daha düşük tapu harcı ödeme yolları nedir? Eğer satış sırasında gayrimenkulün bedelini daha düşük beyan ederseniz, tapu harcınız da düşük olur. Geçtiğimiz yıllarda gayrimenkul satıcılarının sıklıkla tercih ettiği bu yöntem, satıcıların daha az tapu harcı ödemesinin yanı sıra; görünen karı azaltarak gelir vergisini de düşürdü. GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından takip edilen bu işlemler sonrasında alıcıya ve satıcıya geriye dönük cezalar olarak kesiliyor.

Ev alacaklar dikkat: Yönetmelik değişti! Kat satışı yapan müteahhitler işe başlamazsa... 2021 TAPU HARCI NEDİR? TAPU HARCINI KİM ÖDER ALICI MI SATICI MI? Gayrimenkul (arazi, konut, işyeri, arsa vb.) satış işlemlerinde hem alıcı hem de satıcının devlete ödediği harçlara tapu harcı denir. 2020 yılı tapu harcı nasıl hesaplanır sorusu çok sorulan sorulardan birisi oldu. Tapu masrafı ya da diğer adıyla tapu harcı satışı yapılan gayrimenkulün tapu dairesinde gösterilen bedelinin %4’ü olarak hesaplanır. 2021 TAPU MASRAFI (HARCI) NASIL HESAPLANIR? Gayrimenkul devir işlemleri sırasında harç bedeli emlak vergisinden mutlaka fazla olmalıdır. Tapu harç bedeli hesaplanırken, gayrimenkul harcı tapu dairesine beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanarak bulunur. Tapu masrafını kim öder sorusunun cevabını verelim. Her iki tarafın da (hem alıcı hem de satıcı) tapu harcı ödediğini yukarıda belirtmiştik. Devir işlemi yapılan gayrimenkulün beyan edilen satış değerinin binde 20'si (%2) oranında hesaplanarak, hem alıcıdan hem de satıcıdan olmak üzere ayrı ayrı binde 20, yani toplamda binde 40 oranında masraf alınır. Örneğin; 100 bin TL olarak beyan edilen bir konutun satışı sırasında 2 bin TL satıcıdan, 2 bin TL’de alıcıdan tapu masrafı alınır.

Diğer bir örnekle; Gayrimenkul satış fiyatı: 300 bin TL, Tapu harcı oranı: Binde 20, Alıcının ödeyeceği tapu harcı: 6 bin TL, Satıcının ödeyeceği tapu harcı: 6 bin TL. Ev aldıktan sonra geri alınan ödemeler 2021... Konut alırken alınan; tapu harcı, ekspertiz, emlak vergisi iade ediliyor! ARSA, TAPU MASRAFI HESAPLAMA NASIL YAPILIR? Konut ya da iş yerinde gayrimenkulün beyan edilen ücretinin binde 20’si oranında tapu masrafı alınacağını yukarıda söylemiştik. Peki 2021 arsa tapu masrafları nasıl hesaplanır? Arsa tapu masrafları ile gayrimenkul masrafları aynı mıdır?

Arsa devir ve iktisap işlemlerinde de konut ve işyerlerinde olduğu gibi alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı arsa satış değerinin binde 20 (%2) oranında olacak şekilde tahsil edilmektedir. Örneğin; 100 bin TL olarak beyan edilen bir arsanın satışı sırasında 2 bin TL satıcıdan, 2 bin TL’de alıcıdan tapu masrafı alınır. DEVİR SIRASINDA TAPU HARÇ BEDELİ NEREYE YATIRILIR? Devir alınacak ya da devir edilecek olan gayrimenkul tapu harç ücreti nereye yatırılır sorusunun cevabı ise; devir yapılan gayrimenkulün bağlı olduğu vergi dairesine tapu harçlarının ödemesi yapılır. Ya da başvuru işleminin yapıldığı tapu müdürlüğünün anlaşmalı olduğu bankalarda da ödeme yapılabilir.

TAPU HARCI ÖDEMESİ İNTERNETTEN YAPILIR MI? İnternetten tapu masrafı ödenir mi, vergi dairesine gitmek zorunlu mu? E- tahsilat hizmeti veren bazı tapu dairesi ya da vergi müdürlüklerinden birinde internet üzerinden de tapu harç ödemesi gerçekleştirilebilir. Bu hizmet her vergi müdürlüğü dairesinde yer almadığı için genelde çok bilinmeyen bir uygulamadır.

Tapu Müdürlüğü anlaşmalı bankaları sms ile göndermeli

Ödemelerin hangi bankalardan yapılacağı ve ödeme miktarı hem alıcıya hem de satıcıya Tapu Müdürlüğü tarafından sms yolu ile bildirilir. E-DEVLET'TEN TAPU HARÇ BORCU SORGULAMA Tapu borçları e-devletten öğrenilir mi? Eğer tapu harcı borçlarınızı öğrenmek isterseniz Tapu Müdürlüklerine ya da vergi dairelerine gitmenize gerek kalmadan, e-devlet üzerinden de e –devlet şifrenizle tabu harcı borçlarını sorgulayabilirsiniz. TAPU DEVİR MASRAFLARI NEDİR? DEVİR HARCI NASIL HESAPLANIR 2021? Geyrimenkul devir işlemi yaparken en yüksek tutarlı masraf 2021 devir harcıdır. Hem alıcı hem de satıcının ayrı ayrı ödeyeceği devir harcı tutarı nasıl hesaplanır sorusunun cevabını verelim. Satıcının tapu dairesine beyan ettiği gayrimenkul satış değerinin %2'si oranında devir harcı hesaplanmaktadır. Devir işlemlerinde tapu masrafına ek olarak bir de döner sermaye bedeli karşımıza çıkmaktadır.