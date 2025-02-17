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Türkiye'de fiyatları arttı, Avrupa ucuz kaldı! Vatandaş gayrimenkul için yurt dışına yöneldi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
17.02.2025 07:41
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Son yıllarda artan enflasyonla beraber en çok tartışılan konulardan biri de gayrimenkulde satın alma ve kira fiyatları oldu. Hatta önü alınamayan fiyatların ardından Avrupa ve Kuzey Amerika zaman zaman Türkiye'den ucuz kaldı. Durum böyle olunca imkanı olanlar yatırımlarını yurt dışından yapmaya başladı. Son yıllardaki artış ise rekor getirdi. 2024'te yurt dışı gayrimenkul yatırımı 2 milyar 513 milyar doları buldu.

Türkiye'de fiyatları arttı, Avrupa ucuz kaldı! Vatandaş gayrimenkul için yurt dışına yöneldi

Ağırlığını gayrimenkul alımının oluşturduğu Türkiye’den yurt dışına yapılan gayrimenkul yatırımları 2023’teki olağanüstü sıçramanın ardından, 2024’te de hızlı yükselerek 2 milyar 513 milyon dolara ulaştı. 2022’de bu tutar sadece 791 milyon dolar düzeyindeydi. Böylece art arda 4. yılda da rekor tazelenmiş oldu.

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OLAĞANÜSTÜ ARTIŞ

2024’te Türkiye’den yurt dışına yapılan 2,5 milyar dolarlık gayrimenkul yatırımları içinde 2 milyar 153 milyon doları satın alınan gayrimenkullerden oluştu. Temmuz 2024’ten bu yana ödemeler dengesi istatistikleri içinde bilgi amaçlı olarak Türkiye’de yerleşiklerin yurt dışındaki ülkelerden aldığı gayrimenkuller de not olarak yayımlanıyor. Gayrimenkul satınalma dışında, diğer gayrimenkul yatırım türlerinin de dahil olduğu veriler 2005 yılından bu yana bulunuyor. Yıllar içinde verilerdeki derleme daha kapsamlı ve uluslararası standartlara uygun hale geldiği için sayılarda hızlı bir artış görülse de son yıllarda bu etkinin giderilmiş olmasına rağmen olağanüstü bir artışın olması dikkat çekti.

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İNŞAAT SEKTÖRÜNDE YAKINMALAR DEVAM EDİYOR

Ekonomim.com'da yer alan habere göre Türkiye’de son yıllarda başta konut olmak üzere inşaat sektöründe yakınmalar artsa da, bu sektörü besleyebilecek kaynağın yurt dışına yönelmesi dikkat çekti. Türkiye’de zaman zaman hem kira, hem de konut fiyatlarının Avrupa ve hatta Kuzey Amerika’daki fiyatların üzerine çıktığı dönemler de gözlendi. Halen yüksek seyir devam ediyor.

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YURT DIŞI YATIRIMLARI ARTTI

Bu ortamda Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışına gayrimenkul yatırımındaki patlama dikkat çekiyor. 2023’de Türkiye’de yerleşiklerin, satınalma dahil yurt dışına yaptığı gayrimenkul yatırımı bir önceki yıla göre yüzde 163,59 artarak 2 milyar 85 milyon dolar oldu. 2022’de bu kapsamdaki tutar 791 milyon dolardı. Hızlı artış 2024’te de devam etti ve 2023’e kıyasla yüzde 20,53 artarak 2 milyar 513 milyon dolar oldu. Bunun içinde, gayrimenkul satın alma şeklinde yurt dışına giden yatırım ana kalemi oluşturuyor.

2 MİLYAR DOLARI AŞTI

Ödemeler dengesi içinde verilen bilgiye göre, 2023’te bu kalemde yurt dışına giden tutar bir önceki yıla göre yüzde 183,76 oranında yükselirken, 2024’te ise bir önceki yıla göre yüzde 20,82 artarak ilk kez 2 milyar doları aştı. Türkiye’de yerleşik kişilerin konut, arsa ya da işyeri vb. sadece gayrimenkul nitelikli olarak yurt dışından satın aldıkları tutar 2,2 milyar dolar gibi çok yüksek bir seviyeye geldi.

Canlı Borsa
Anahtar Kelimeler:
gayrimenkul yatırım rekor ev almak yurt dışı
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