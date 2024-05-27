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‘Türkiye’de herkes vergi reformu istiyor’ demişti: İlk kez sayıya göre değişiklik! Birden fazla evi olanlar için dikkat çeken iddia

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
27.05.2024 08:14
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Emlak vergisinde oranların ev sayısına göre artırılacağı iddia edildi. Çalışmalarına başlanan vergi reformu paketinde evi, yazlığı, köy evi olan herkesi ilgilendiren maddelerin taslakta yer aldığı belirtildi. Konunun Haziran ayında Meclis’e gelmesi bekleniyor. Ayrıca emlak vergisinin 1'inci taksitinde son ödeme tarihi ise 31 Mayıs'ta sona erecek. İşte detaylar...

‘Türkiye’de herkes vergi reformu istiyor’ demişti: İlk kez sayıya göre değişiklik! Birden fazla evi olanlar için dikkat çeken iddia

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz geçtiğimiz yıl Eylül ayında, “Türkiye'de herkes vergi reformu yapılmalı diyor” demiş, “Kabaca bir uzlaşı var. Sadeleştirmekten bahsediyor insanlarımız. Doğrudan vergi dolaylı vergi meselesi var. Mevcut yapıyı tartışmamız gerektiğine inanıyorum. Dolaylı vergilerin payı çok yüksek. Doğrudan vergiler nispeten düşük. Burada en kritik konu kayıtdışılıkla mücadele. Kayıtdışı bir şey kalmaması gerekiyor. Bunu yapınca doğrudan vergiler de artmış oluyor” ifadelerini kullanmıştı.

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EMLAK VERGİSİ ORANLARI İÇİN DEĞİŞİKLİK ÇALIŞMASI

Bu kapsamda ekonomi yönetimi kayıtdışı vergi ile mücadelede adımlar atmaya devam ederken yeni bir vergi reform paketi hazırlıklarına başlandığı iddia edildi. Sözcü’de yer alan habere göre pakette 1’den daha fazla konutu olanları ilgilendiren maddeler yer alıyor. Haziran ayının ilk haftasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) getirilmesi düşünülen taslak düzenlemeyle, Emlak Vergisi oranlarında ilk kez sayıya göre değişikliğe gidilmesi planlanıyor.

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BİRDEN FAZLA EVİ OLANLAR DİKKAT!

Buna göre 1’den fazla evi olanlar, oturduğu evin vergisini her yıl normal ödemeye devam edecek. Ancak aynı kişinin 2’nci ve daha fazla evi varsa bu evler için katlanarak artan Emlak Vergisi ödeyecek. Bu evlere ne kadar ilave vergi yükü getirileceği ise henüz netleştirilmedi.

EMLAK VERGİSİNDE SON GÜNLER

Öte yandan ev, arsa, iş yeri, tarla, bağ, bahçe, yazlık sahipleri için emlak vergisinde 2024 yılı ilk taksit ödeme dönemi 31 Mayıs'ta sona erecek. Geçen yıl gayrimenkul alanların bu yıl vergisini ödemesi gerekiyor. Bu yıl satın alınan mülkün ilk emlak vergisi ödemesi de 2025'te başlayacak.

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VERGİDEN MUAF TUTULUYORLAR

Aylığı dışında geliri olmayan emekliler, geliri olmayanlar, şehit yakınları, engelli vatandaşlar, gaziler, vefat eden emekli, gazi, engelli birinci derece yakınları brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutları için emlak vergisinden muaf bulunuyor. 2024 yılı emlak vergisi ilk dönem taksit ödemeleri 31 Mayıs'ta sona erecek. İkinci taksitler ise kasım ayında ödenecek. İsteyen vatandaşlar her iki taksiti de tek seferde ödeyebilirken, taksitlerini zamanında ödemeyenler ise ceza faizleri ile karşı karşıya kalabilecek.


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Anahtar Kelimeler:
Emlak vergisi
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