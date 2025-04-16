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Türkiye'den en çok konutu o ülke vatandaşları aldı! Konut satış rakamları belli oldu

16.04.2025 10:45
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Türkiye genelinde konut satış sayısı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artarak 110 bin 795 oldu. Martta en çok konutun satıldığı ilk üç il; İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 azalarak 1574'e geriledi. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı.

Türkiye'den en çok konutu o ülke vatandaşları aldı! Konut satış rakamları belli oldu

Türkiye'de mart ayındaki konut satış rakamları belli oldu! Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

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Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,1 artışla 110 bin 795'e çıktı.

İstanbul, 19 bin 820 ile martta en çok konutun satıldığı il oldu. Bu ili 10 bin 203 konut satışıyla Ankara, 7 bin 513 ile İzmir takip etti.

Konut satış sayısının en az olduğu iller ise 28 konutla Ardahan, 33 konutla Bayburt ve 63 konutla Tunceli olarak sıralandı.

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YABANCILARA KONUT SATIŞI

Martta yabancılara 1574 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, martta yıllık bazda yüzde 11,5 azaldı. Söz konusu ayda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan satışların payı yüzde 1,4 oldu.

Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 635 konutla İstanbul aldı. Bu ili 496 konutla Antalya ve 141 konutla Mersin takip etti.

Yabancılara yapılan konut satışları ocak-mart döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,5 azalarak 4 bin 578'e geriledi.

EN ÇOK KONUT SATIŞI RUSYA VATANDAŞLARINA YAPILDI

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı. Martta Rusya vatandaşları, Türkiye'den 275 konut satın aldı. Rusya vatandaşlarını 153 konutla İran ve 124 konutla Ukrayna vatandaşları izledi.

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İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI YÜKSELDİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,5 artışla 18 bin 225 olarak kayıtlara geçti.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 16,4 olarak gerçekleşti.

Ocak-mart döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87,3 artışla 51 bin 729'a yükseldi.

Mart ayındaki ipotekli satışların 4 bin 331'i, ocak-mart dönemindeki satışların 12 bin 143'ü ilk el satışları olarak belirlendi.

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DİĞER KONUT SATIŞLARI MARTTA ARTTI

Türkiye genelinde diğer konut satışları, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 artarak 92 bin 570 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 83,6 olarak hesaplandı.

Ocak-mart döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7 artışla 284 bin 57 olarak kayıtlara geçti.

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Ülke genelinde ilk el konut satış sayısı, martta yıllık bazda yüzde 3,2 azalarak 33 bin 307'ye geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 30,1 olarak tespit edildi. İlk el konut satışları ocak-mart döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 artışla 99 bin 876 oldu.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 artış göstererek 77 bin 488 olarak hesaplandı. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 69,9 olarak belirlendi. İkinci el konut satışları ocak-mart döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,3 artışla 235 bin 910 olarak kaydedildi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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