Türkiye genelinde Eylül ayında 150 bin 657 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Konut Satış İstatistikleri’ni açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 oranında artarak 150 bin 657 oldu. Konut satışları Ocak-Eylül döneminde yüzde 19,2 arttı. İşte detaylar...

Cansu Akalp

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Konut Satış İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 oranında artarak 150 bin 657 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 24 bin 119 ile İstanbul, 13 bin 417 ile Ankara ve 8 bin 544 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 70 ile Ardahan, 117 ile Bayburt ve 142 ile Tunceli olarak gerçekleşti.

KONUT SATIŞLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE YÜZDE 19.2 ARTTI!

Konut satışları Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,2 oranında artarak 1 milyon 128 bin 727 olarak gerçekleşti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 21 BİN 266 OLARAK GERÇEKLEŞTİ!

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,4 oranında artarak 21 bin 266 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,1 olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 76,0 oranında artarak 162 bin 493 oldu.
Eylül ayında 4 bin 978; Ocak-Eylül döneminde ise 38 bin 571 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 129 BİN 391 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ!

Türkiye genelinde diğer konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 oranında artarak 129 bin 391 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 85,9 olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,0 oranında artarak 966 bin 234 oldu.

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 47 BİN 117 OLARAK GERÇEKLEŞTİ!

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,0 oranında artarak 47 bin 117 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31,3 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 oranında artarak 342 bin 641 olarak gerçekleşti.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 103 BİN 540 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ!

Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 oranında artarak 103 bin 540 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68,7 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,6 oranında artarak 786 bin 86 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA EYLÜL AYINDA BİN 867 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ!

Yabancılara yapılan konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 oranında azalarak bin 867 oldu. Eylül ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,2 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 744 ile İstanbul, 557 ile Antalya ve 124 ile Mersin oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 oranında azalarak 14 bin 944 oldu.
Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı
Eylül ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 267 ile Rusya Federasyonu, 202 ile İran ve 146 ile Irak vatandaşlarına yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
konut satış
