Türkiye’nin en büyük iskan projesinde sona gelindi! Bakan Kurum duyurdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından Artvin’in, Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan Yusufeli Barajı'nın, sular altında kalacak Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerinde yürütülen çalışmalarda sona gelindi.

İçişleri, Ulaştırma, Tarım Bakanlığı ile

el birliğiyle çalıştık.



TOKİ’mizle inşasını yaptık.



Ve Türkiye’nin en büyük iskân projesinde sona geldik.



Baraj nedeniyle sular altında kalacak Yusufeli ilçemizi yeni yerine taşımaya başladık.



YENİ YUSUFELİ’ni biz çok beğendik. ???? pic.twitter.com/oxzDhCC1IO — Murat KURUM (@murat_kurum) October 10, 2022

26 Şubat 2013 yılında temeli atılan Çoruh Nehri’nin üzerine 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise ''çift eğrilikte ince kemer baraj tipi'' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı’nın gövde inşaatını tamamladı.

Baraj inşaatı ile birlikte ilçe merkezi ile köylerde yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeriyle 9 bin 430 dönüm tarım arazisi su altında kalacak. Bu kapsamda bölgede çalışmalarını aralıksız sürdüren Yusufeli’nde yeni yerleşim yerinde 4 etap halinde sürdürülen alt ve üst yapı ile bina ve çevre düzenleme çalışmaları tamamladı.

7 farklı köyde yöresel mimaride, 2 katlı modern evler yapıldı. Toplam 520 köy evi inşa edildi. Yusufeli'nde alt ve üst yapı ile bina ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanan 2 etap taşınmaya hazır hale getirildi. Yeni yerleşim yerinde 2 bin 698 konut 321 iş yeri 22 arsa için hak sahibi bulunuyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, konuya ilişkin değerlendirmesinde "Planladığımız takvime uyduk. 1. ve 3. bölgede şu anda 70'e yakın vatandaş ve birkaç esnafın taşınma sürecini başlattık. Taşınması gereken 7 köy vardı. Burada 1 köy tamamıyla taşındı. Diğer köylerin de taşınma süreci devam ediyor." bilgisini verdi.

Kamu binalarının taşınma sürecinin 2 hafta önce başladığını hatırlatan Aslan, "Artık okullarımızın taşınma süreci planlanmaya başladı ve kamu binalarımız da kesintisiz hizmet veriyor." ifadesini kullandı.

BARAJ SU TUTMAYA HAZIR

Artvin Valisi Yılmaz Doruk da yeni Yusufeli ilçe merkezinin yapılaşmasının tamamlandığını bildirerek, "Vatandaşımızdan hak sahibi olanların da kuralarını çektik ve şu anda yerleşime başladık." bilgisini verdi.

Baraj inşaatının tamamlandığını duyuran Doruk, "Baraj şu an su tutmaya hazır halde. İnşallah kısa süre içerisinde yeni Yusufeli'ne taşınarak, barajda su tutmaya başlayacağız. Vatandaşlarımız çok memnunlar." açıklamasını yaptı.

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