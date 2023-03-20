FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. TUZLA TOKİ KURA SONUÇLARI açıklandı mı? 20 Mart 2023 TUZLA TOKİ kura çekilişi CANLI İZLE

TUZLA TOKİ KURA SONUÇLARI açıklandı mı? 20 Mart 2023 TUZLA TOKİ kura çekilişi CANLI İZLE

20.03.2023 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzla TOKİ kura sonuçları 20 Mart 2023 Pazartesi günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çekiliş, kurumun YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak ve noter huzurunda gerçekleştirilecek. Viaport Marina Tuzla Belediyesi etkinlik çadırında ayın 29'una kadar gerçekleştirilecek çekiliş ile 20.920 konut sahibini bulacak. Peki, TOKİ Tuzla kura sonuçları açıklandı mı? İşte Tuzla TOKİ kura çekilişi canlı izleme ekranı...

TUZLA TOKİ KURA SONUÇLARI açıklandı mı? 20 Mart 2023 TUZLA TOKİ kura çekilişi CANLI İZLE

Tuzla TOKİ kura sonuçları isim listesi çekiliş sonrası erişime açılıyor. İstanbul çekilişleri, 16 Mart 2023 Perşembe günü itibarıyla başladı. Çekilişler bu ilçemizin yanı sıra Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca, Esenler, Silivri'de gerçekleştirilecek. Bugün birçok kişi internette "20 Mart 2023 TOKİ Tuzla kura sonuçları açıklandı mı?" sorusunu sorguluyor. İşte Tuzla TOKİ kura çekilişi canlı izleme ekranı...

TULZA TOKİ 2

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TUZLA TOKİ 1

TUZLA TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tuzla TOKİ kura çekimi saat 10.00'da Tuzla Viaport Marina Tuzla Belediyesi etkinlik çadırında yapılacak.

Tuzla TOKİ kura çekimi 29 Mart 2023'te son bulacak.

TUZLA TOKİ 3

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİM TARİHLERİ 2023

TOKİ İstanbul kura tarihleri:

"16-29 Mart 2023: Tuzla 20 bin 920 konut

30 Mart 2023: Çatalca 540 konut

30 Mart 2023: Silivri Selimpaşa 200 konut

1-19 Nisan 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340 konut"

TUZLA TOKİ 5

TUZLA TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Tuzla TOKİ kura sonuçları çekilişin ardından kurumun web sitesinde açıklanıyor.

TOKİ kura sonuçları yalnızca E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün oluyor.

TUZLA TOKİ KURA SONUÇLARI EKRANI

TUZLA TOKİ KURA SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'daki kiralık ve satılık ev fiyatlarında deprem hareketliliği! İstanbul'daki kiralık ve satılık ev fiyatlarında deprem hareketliliği!
EYT’liler için bankalar yarışa başladı! EYT’liler için bankalar yarışa başladı!
Gram altında yeni rekor! 6 kurum 6 yeni tahminGram altında yeni rekor! 6 kurum 6 yeni tahmin

En Çok Okunan Haberler

İşte sürpriz milletvekili aday adayları

İşte sürpriz milletvekili aday adayları

Oy oranları kaç? Canlı yayında açıkladı: Muharrem İnce aday olsa da...

Oy oranları kaç? Canlı yayında açıkladı: Muharrem İnce aday olsa da...

Merkez Bankası’ndan ‘dolar’ kararı!

Merkez Bankası’ndan ‘dolar’ kararı!

2,05 TL indirimin ardından motorine zam!

2,05 TL indirimin ardından motorine zam!

İstanbul'daki kiralık ve satılık ev fiyatlarında deprem hareketliliği!

İstanbul'daki kiralık ve satılık ev fiyatlarında deprem hareketliliği!

Piyasalara nefes aldıran tarihi satın alma!

Piyasalara nefes aldıran tarihi satın alma!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Genç, pürüzsüz, ışıltılı bir cilt onunla mümkün! Foreo cilt bakım cihazlarında fırsat

Genç, pürüzsüz, ışıltılı bir cilt onunla mümkün! Foreo cilt bakım cihazlarında fırsat

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.