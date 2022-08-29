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Ucuz Konut Projesi'nde yeni gelişme! Bakan Kurumu duyurdu! O kişilere özel kontenjan

29.08.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

81 ilde yapılacak ucuz konut projesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıklayacağı projede bazı kişilere özel kontenjan ayrılacağı bildirildi. İşte TOKİ sosyal konutlarıyla ilgili son dakika haberinin detayları...

Ucuz Konut Projesi'nde yeni gelişme! Bakan Kurumu duyurdu! O kişilere özel kontenjan

Hükümetin ev sahibi olamayan vatandaşlara ev alma imkanı sağlayacak konut projesinde çalışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıklayacağı sosyal konut projesinde ayrıntılar da belli olmaya başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eylülde açıklanacak yeni sosyal konut projesinde gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacağını bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TOKİ ile 81 ilde inşa edilecek yeni sosyal konut projesinin hazırlığını yaptıklarını kaydetti.

"Üç adımda yeni konut hamlesi" başlığı altında yapılacakları sıralayan Bakan Kurum'un paylaşımı şöyle:

"Birinci adım: Sosyal konut projesi kapsamında, TOKİ eliyle 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. Konut, konut arsası, sanayi siteleri satılacak. Gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacak.

İkinci adım: Emlak Konut öncülüğündeki kampanya kapsamında, gayrimenkul firmalarıyla konut kampanyası yapılacak.

Üçüncü adım: İstanbul genelinde 10 bin, ülke genelinde 40 bin arz fazlası kiralanamayan ya da satılamayan 50 bin ofis dönüştürülerek konut olacak."

**İŞTE SOSYAL KONUT PROJESİYLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

SOSYAL KONUTTA GELİR LİMİTİ NE KADAR?

Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek.

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SOSYAL KONUTTA AYLIK TAKSİTLER NE KADAR OLACAK?

Konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Kurum, “Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor" dedi.

Bakan Kurum'un açıkladığı hane halkının gelirinin yüzde 30'u sınırı dikkate alındığında İstanbul'da ödenecek en yüksek aylık taksit 4.800-9.600 TL, diğer illerde ise 4.200-8.400 TL olacak.

(Gelir limiti şartının bir kişinin mi yoksa 2 kişinin gelirini mi kapsadığı daha tam belli olmadığı için hesaplamada İstanbul için hane halkı geliri 16 bin TL için 4.800 TL'lik taksit karı-kocanın en üst limitten maaş aldığı durumda ise hane geliri 32 bin TL olacağı için 9600 TL hesaplanmıştır)

En düşük taksit tutarı asgari ücrete göre hesaplanırsa da ailede tek çalışan varsa 1650 TL iki çalışan varsa 3300 TL olacak.

SOSYAL KONUT PROJESİ HANGİ İLLERDE OLACAK?

Sosyal konut projesinin 81 ilde hayata geçirilecek.

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SOSYAL KONUT BAŞVURUDA YAŞ SINIRI VAR MI?

30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirlenecek.

Yeni evliler diye değil "gençler" diye bir kategori olacak.

SOSYAL KONUTTA KAÇ AYLIK VADE OLACAK?

240 aya kadar da vade imkânı olacak.

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SOSYAL KONUT PROJESİNDE EVLER NASIL OLACAK?

Yerel ve yatay mimari ile inşa edilecek evler, sıfır atık projesine uyumlu olacak.

Enerji verimliliği de ön plana çıkarılacak. Projede, iklim dostu malzemeler kullanılacak.

PROJEDE SADECE KONUTLAR MI OLACAK?

Sosyal Konut projesinde konut, konut arsası ve sanayi siteleri olacak.

Konut projesine giremeyenler, arsaya başvurup kendi evlerini yapabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ konut
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