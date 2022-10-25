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  4. Ucuz konutta beklenen gün geldi! İlk kazma bugün vuruluyor: 17 ilde eş zamanlı başlayacak…

Ucuz konutta beklenen gün geldi! İlk kazma bugün vuruluyor: 17 ilde eş zamanlı başlayacak…

25.10.2022 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ “İlk Evim İlk İş Yerim” sosyal konut projesi kapsamında 250 bin konutun ilk etap evleri için temeller bugün atılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törende 5 bin 615 konut için 17 ile canlı bağlantı yapılacak. İlk etap evler 2 yılda tamamlanacak.

Ucuz konutta beklenen gün geldi! İlk kazma bugün vuruluyor: 17 ilde eş zamanlı başlayacak…

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde geri sayım başladı. "İlk evim ilk iş yerim" projesi kapsamında 17 ilde 5 bin 615 konut için kazma vurulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla temeller atılacak. Konutlar yerel ve yatay mimariye göre inşa edilecek.

ANKARA'DA 2 BİN 171 KONUTUN TEMELİ ATILACAK

Temellerin atılacağı iller arasında 2 bin 171 konut ile Ankara başı çekiyor. Sincan'da 1626 konut ve 34 iş yerinin inşası için çalışmalar başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantı ile temel atma törenine katılacağı duraklardan biri de Konya. Toplamda 7 bin 655 sosyal konutun yapılacağı Konya için ilk temel Kadınhanı ilçesinde 206 konut ile atılacak. 500 iş yeri ve 55 bin ev yapmaya hazır arsa da şehre kazandırılacak.

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Türkiye genelindeki 250 bin konutun 2 bin 420'si Erzurum'a yapılacak. Kentte ilk temel atma töreni Hınıs ilçesinde yapılacak. İlçeye proje kapsamında 158 konut inşa edilecek.

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İLK ETAP 2 YILDA TAMAMLANACAK

Ankara, Konya ve Erzurum dışında 14 kentte de temeller atılacak. Bu iller; Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Kahramanmaraş, Kırşehir, Manisa, Muğla, Uşak, Tunceli, Yozgat ve Zonguldak.
Konutların inşası 2 yılda tamamlanacak.


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