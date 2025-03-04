Ünlüler oraya yatırım yapmaya başladı 'Konuttan soğudular' diyerek açıkladı 'Fiyatı ucuz! Anam babam usulü...'

Konut fiyatları ve konut satışlarında hareketlilik bir yandan takip edilirken son dönemde tarlaya yatırım konusu da konuşulmaya başlandı. Peki, insanlar neden tarla alıyor? Tarla alırken nelere dikkat etmeli? Detayları yatırım uzmanı Mert Başaran açıkladı.

Ekol TV yayınında Ekol TV Haber Müdürü Aziz Akova "Ünlülerin yeni yatırımı tarlaya" başlıklı habere değindi. Bununla ilgili konuşan Yatırım uzmanı Mert Başaran "Kendi yaptığın işle ilgili çok konuşursan çıkar çatışması olur, orada insanlar bunu pazarlıyor gibi gösterirsin, yanlış anlaşılır. O yüzden ben arsa tarla konusuna çok mümkün olduğu kadar girmem" dedi. Akova ise "Buna sen girmedin, sen de istemedin ama bu hafta için bütün gazetelerde vardı. Zaten hangi ünlüler nerelere yatırım yapılıyor görülüyor, neden arsa değil de tarla?" diye sordu.

"GENELDE YATIRIMCILAR, SANAYİCİLER VE İŞ İNSANLARI TARLA ALIR, BAŞKA ŞEYE YATIRIM YAPMAZLAR"

"Haber oldu, tamam sen yapmadığın için soruyorsun. Bir arsa olmuştur, para kazandırmak için değil kullanmak için alınır. Yani fiyatı pahalıdır 4 bin liradır, herkesin parası yok arsa alacak. Tarla ise daha imar geçmemiştir, tarla statüsündedir, gelecekte imar gelebilir diye ucuzdur fiyatı ondandır, alınır. Genelde yatırımcılar özellikle sanayiciler ve iş insanları tarla alır, başka şeye yatırım yapmazlar. O yüzden toprak zengini diye kavram vardır. Yani bende öyle bir şeyler oluyor ki bilgiler oluyor ki yani hani kim nereden alıyor görüyorum yani tamamen hani inanılmaz holdingler inanılmaz yerlerden alıyorlar, bu gerçek. Bu doğru, adamların hayatları çünkü riske girmeyi sevmiyor. Bill Gates, Türklerde de var. Ama niye alıyorlar? Çünkü gelecekte o bölgelerin genişleyeceğini, büyüyeceğini görüyorlar.

"KONUTTAN BİRAZ SOĞUDULAR"

Bizim bu ünlüler nereden çıktı dersen, şöyle oldu... Şimdi yıllardan beri ünlüler daha çok konut alıyordu. Fakat konutta bu kiracı konusuyla ilgili çok fazla mağduriyet oluşmaya başladı. Şimdi ünlü bir insan da şimdi sen Kıvanç Tatlıtuğ gibi bir itibarı olan ya da işte diğerleri gibi itibarı olan birisin, sen şimdi gidip de 7 bin lira kiracın oturuyor 50 bin liralık yerde, dava açmak istiyorsun, dava açınca da adın çıkıyor her yerde, x sanatçı vicdansızlık yapıyor, kiracısını çıkarıyor diye... Veya ucuza oturuyor, o da haber oluyor. Ne oluyor, baktılar bunlar hem itibar kaybı oluyor, adım çıkıyor, hem de para kazanamıyorum, hem uğraşıyorum, bir de para kazanamıyorum kocaman evden, dolayısıyla kira sorunu mahvetti konut piyasasını. Dolayısıyla çoğu böyle üst düzey para sahibi olanlar bundan dolayı konuttan biraz soğudu bir.

"YURT DIŞINDAN YANLIŞ FİYATTAN YANLIŞ YERLER ALDILAR"

İkincisi yurt dışında ev aldılar, yurt dışında da hep konuştuğumuz gibi yanlış fiyattan yanlış yerler aldılar. Çok pahalı yerden aldılar bilmedikleri için yani Amerika'nın en kötü bölgesinden bedava diye aldılar, evet sahiden bedava ama satarken daha da bedavaya satması gerekiyor. Bu isimler için söylemiyorum. Ama bu ayardaki isimler var bildiğimiz, ondan sonra ne oluyor satamıyorlar istedikleri fiyatlara. Kiracıyla orada uğraşmak da ayrı dert, orada da dert, orada da bir tane, Türkiye güvenli vallaha, oralarda var ya bir

giriyor keş biri canın çıkıyor, orada çok fazla uyuşturucu bağımlısı var, yakıyor yıkıyor, haberleri görüyorsunuz internete girin, yani çok büyük problem, orada belli bölgelere giremezsin, Allah'a çok şükür Türkiye o noktada değil. Türkiye'de çok şükür her bölgeye girebiliyorsun ama sen Fransa'da, Avrupa'da, Amerika'da belli bölgelerin yanından geçemezsin. Giremezsin yani şaka yapmıyorum çok kötü, ben de gittim, korkuyorum bazı yerlerden.

"TOPRAK ALIYORLAR, ONU DA TARLA OLARAK ALIYORLAR"

Dolayısıyla bütün bunlardan dolayı nereye yatırım yapacak bu insanlar? Diğer piyasalara ama diğer piyasalar da çok hareketli ve bir iniyor bir çıkıyor. Dolayısıyla ama baktılar çok iniş çıkışlar oluyor insanların psikolojisi de bu, dediler ki en sağlam ne var, bildiğimiz anam babam usulü toprak, toprak alıyorlar o yüzden de ve onu da tarla olarak alıyorlar.

"BÜTÜN BÜYÜK SANAYİ ŞEHİRLERİNDE İMAR ÇEPERİNDEKİ YERLERİ ALIYORLAR"

Ünlülerin daha çok Ege'de aldığına dair böyle bir haberler oluyor genelde, bu çünkü satıyor. Yani bizim millet böyle Ege duyunca mutlu oluyor ama evet Ege'de alıyorlar doğru ama salt Ege'de almıyorlar. Hem ünlüler hem sanayiciler hem fabrika sahibi genelde büyükşehirlerde, hep söylüyorum bak; Sakarya, Bilecik, Antep, Kayseri, Yalova, Tekirdağ, Çerkezköy, Kırklareli, Edirne gibi aklına gelen bütün büyük sanayi şehirlerinde imar çeperindeki yerleri alıyorlar. İmar çeperi çok önemli. İmar çeperi alıyorlar çünkü imar çeperi alma nedenleri şu; şunu görüyor herkes Türkiye'de ve dünyada, Türkiye'de o kadar çok genç nüfus var ki nüfus durmasına rağmen, artık eskisi kadar artmamasına rağmen 20-25 yıl boyunca bir sürü genç var 18 yaşına girecek, her yıl ortalama 3 milyon insan, inanılmaz bir rakam. Dolayısıyla bir İstanbul kadar ya da bir neredeyse Türkiye'deki yaşayan insan kadar daha bizim toprağa ihtiyacımız olacak, eve ihtiyacımız olacak. Dolayısıyla konut ve araziye çok ihtiyaç var. Arazi de nerede oluyor? İmar çeperlerinde genişleme oluyor. Senin o gün aldığın yani çocuğun için aldığın o şehrin en uç noktasındaki yer, 20 yıl sonra o şehrin merkezi oluyor orası. Ya sen diyorsun ki burada hiçbir şey yoktu, yoktu, aynı şeyi 20 yıl sonra da göreceksin. Sadece İstanbul için değil ama özellikle büyükşehirlerde.

"İMAR ÇEPERİNDE ALMAK LAZIM, KURAL BU"

Bunlar şunun için yapıyorlar, siz de onun için yapabilirsiniz... Çoluğunuz çocuğunuz varsa, kendiniz yaşınız işte emekli olmak istiyorsanız 10 yıl sonra, 15 yıl sonra, 10 - 15 yıl sonrayı düşünerek minimum 5 yıl, 5 yıl için altını düşünmeyeceksin, 2 yıl sonra köşeye döneyim falan yok. Hiçbir yerde yok. Ama tarlada şunu yaparsan herhangi bir bak, tekrar söylüyorum, Eskişehir gibi, Kayseri gibi, Bilecik gibi, Manisa gibi bak büyükşehirlerin veya büyük ilçelerin böyle imar çeperlerinde... İmarlı yerleri alırsanız çok pahalı, zaten alamayız ama tarlayı alırsanız 10 yıl sonra imarın içine girmiş olacak. İnsanların onu anlaması lazım. İmar çeperinde almak lazım, kural bu"