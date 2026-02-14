Uzman isimden uyarı: Yaşlı nüfus için konutta yeni dönem sinyali!

Toplumsal ihtiyaçların değişmesi ile beraber konut sektöründeki bazı şeylerin değişme gerekliliği de ortaya çıkıyor. Yaşlı nüfusun artması, evlilik oranlarının azalması be bireysel yaşamın artık yaygınlaşması konut üretiminde yeni pençelerin açılmasına nedeni oluyor.

Özellikle yaşlı nüfusun artması konut sektöründe yeni ihtiyaçların artmasına neden oldu. NTV’nin haberine göre, erişilebilirlik, ev içi güvenlik, sosyal izolasyon ve bağımsız yaşam gibi konular daha önemli hale geliyor. Uzmanlar, “yaşlı dostu konut” yaklaşımının önemine vurgu yapıyor.

"KONUTLAR NİTELİK OLARAK ELE ALINMALI"

Türk Serbest Mimarlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Cingi Yurdakul, konutların değişen ihtiyaçlara uyum sağlaması gerektiğini söyledi. Yurdakul, "Konutları sadece bugüne göre değil, geleceğe göre de tasarlamalıyız" sözlerini kullandı.

ASANSÖR VURGUSU

Konutların şu anda nicelik üzerinden ele alındığını dile getiren Yurdakul, "Konutlar aslında nitelik olarak ele alınmalı" dedi. Asansörün önemine vurgu yapan Yurdakul, şu sözleri sarf etti:

"Banyolarda mutfaklarda gerektiğinde tutunabilmek için sağlam duvarların olması, kaymaz zemin yüzeylerinin olması, aynı zamanda eşiksiz ve mümkün olduğu kadar düz alanların olması önemli”



"YAŞAM BOYU KULLANILABİLİR KONUT"

Yaşam boyu kullanılabilir konut kavramının hayatımıza girdiğinden bahseden Yurdakul, "Çocukluk evresi, gençlik evresi, yetişkinlik evresi sonrasında genç çift, çocuklu aile belki geçici sakatlık durumları olabilir. Bunların hepsine uyum sağlayabilecek bir konuttan bahsediyoruz. Burada biz mimarlara da büyük sorumluluk düşüyor" değerlendirmesinde bulundu.