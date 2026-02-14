FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

Uzman isimden uyarı: Yaşlı nüfus için konutta yeni dönem sinyali!

Nüfusun yaşlanması, evlilik oranlarının düşmesi gibi etkenlerden dolayı konut üretimindeki ihtiyaçlar da değişmeye başladı. Uzmanlar yaşlı nüfus için ‘yaşlı dostu nüfus’ tavsiyesinde bulunuyor. İşte detaylar…

Uzman isimden uyarı: Yaşlı nüfus için konutta yeni dönem sinyali!
Rümeysa Ezgi Sivritepe

Toplumsal ihtiyaçların değişmesi ile beraber konut sektöründeki bazı şeylerin değişme gerekliliği de ortaya çıkıyor. Yaşlı nüfusun artması, evlilik oranlarının azalması be bireysel yaşamın artık yaygınlaşması konut üretiminde yeni pençelerin açılmasına nedeni oluyor.

Özellikle yaşlı nüfusun artması konut sektöründe yeni ihtiyaçların artmasına neden oldu. NTV’nin haberine göre, erişilebilirlik, ev içi güvenlik, sosyal izolasyon ve bağımsız yaşam gibi konular daha önemli hale geliyor. Uzmanlar, “yaşlı dostu konut” yaklaşımının önemine vurgu yapıyor.

Uzman isimden uyarı: Yaşlı nüfus için konutta yeni dönem sinyali! 1

"KONUTLAR NİTELİK OLARAK ELE ALINMALI"

Türk Serbest Mimarlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Cingi Yurdakul, konutların değişen ihtiyaçlara uyum sağlaması gerektiğini söyledi. Yurdakul, "Konutları sadece bugüne göre değil, geleceğe göre de tasarlamalıyız" sözlerini kullandı.

Uzman isimden uyarı: Yaşlı nüfus için konutta yeni dönem sinyali! 2

ASANSÖR VURGUSU

Konutların şu anda nicelik üzerinden ele alındığını dile getiren Yurdakul, "Konutlar aslında nitelik olarak ele alınmalı" dedi. Asansörün önemine vurgu yapan Yurdakul, şu sözleri sarf etti:

"Banyolarda mutfaklarda gerektiğinde tutunabilmek için sağlam duvarların olması, kaymaz zemin yüzeylerinin olması, aynı zamanda eşiksiz ve mümkün olduğu kadar düz alanların olması önemli”
Uzman isimden uyarı: Yaşlı nüfus için konutta yeni dönem sinyali! 3

"YAŞAM BOYU KULLANILABİLİR KONUT"

Yaşam boyu kullanılabilir konut kavramının hayatımıza girdiğinden bahseden Yurdakul, "Çocukluk evresi, gençlik evresi, yetişkinlik evresi sonrasında genç çift, çocuklu aile belki geçici sakatlık durumları olabilir. Bunların hepsine uyum sağlayabilecek bir konuttan bahsediyoruz. Burada biz mimarlara da büyük sorumluluk düşüyor" değerlendirmesinde bulundu.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Üretimi 4 gün sürüyor, 8 saat kaynatılıyor: 'Şifalı içecek'Üretimi 4 gün sürüyor, 8 saat kaynatılıyor: 'Şifalı içecek'
81 ilde yarın başlıyor! Logo olmayan ilanlara dikkat81 ilde yarın başlıyor! Logo olmayan ilanlara dikkat

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
emlak konut nüfus yaşlı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Kapım 86 milyon vatandaşa açık"

Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Kapım 86 milyon vatandaşa açık"

Karabük'te tepki çeken görüntü! Yenice Kaymakamı, polise ayakkabısını taşıttı

Karabük'te tepki çeken görüntü! Yenice Kaymakamı, polise ayakkabısını taşıttı

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Mahkeme kararını verdi! Fatma Girik'in vasiyeti geçerli sayıldı

Mahkeme kararını verdi! Fatma Girik'in vasiyeti geçerli sayıldı

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.