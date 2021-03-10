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VakıfBank 10 yıllık konut kredisi için ödeme planını açıkladı

EMLAK HABERLERİ  | 10.03.2021 13:14 | Son Güncelleme

Bazı bankalar konut kredisi kullanımları için indirimler uygulamaya başladılar. Kamu bankaları ile gelen bu hamlelere özel bankalar da dahil olmaya başladı. Bunlardan biri de VakıfBank oldu. VakıfBank 10 yıllık konut kredisi için ödeme planını açıkladı. İşte VakıfBank konut kredisi ve detayları...

VakıfBank 10 yıllık konut kredisi için ödeme planını açıkladı

Bankalar konut kredisi kullanımları için çeşitli indirimler uygulamaya başladı. Kamu bankaları ile başlayan bu hamlelere özel bankalar da dahil olmaya devam etti. Bu süreçte İNG Bank, Vakıfbank, Akbank, Garanti BBVA, TEB gibi bankaların oranları değişiklik gösterdi. VakıfBank da 10 yıllık konut kredisi için ödeme planını açıkladı. Peki VakıfBank konut kredisi ne kadar ve detayları ne?

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ ÖDEME PLANI

Yeni indirimli faiz oranlarıyla konut kredisi çekip ev almak isteyenler, ödeme planlarını araştırmaya ve incelemeye koyuldu. 300 bin TL kredi kullanılması durumunda ödemelerin nasıl yapılacağı internet üzerinden güncel olarak hesaplanabiliyor.

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ 120 AY VADE

300 bin TL kredi kullanarak 10 yıl (120 ay) için taksitlendirme yapıldığında toplam maaliyet 602.417 TL olarak hesaplanıyor. %1,32 faiz oranıyla birlikte aylık taksit ise 4.996 TL oluyor.

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ 36 AY VADE

Eğer yine 300 bin TL kredi karşılığında 36 Ay vade seçilirse %1,32 faiz oranı ile yıllık %17,86 maaliyet oranı oluyor. Aylık 10.523 TL taksit ile toplamda 381.797 TL ödeniyor.

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ 60 AY VADE

60 Ay vade seçildiğinde ise yine %1,32 faiz oranı ile %17,57 maaliyet oranı oluyor. 7.270 TL aylık taksit miktarı ile birlikte toplam geri ödeme miktarı 439.150 TL oluyor.

DİĞER BANKALARIN KREDİ FAİZ ORANLARI

İNG Bank ve Akbank son dönemlerde konut kredisi faiz oranlarında indirime giden diğer bankaladan oldu. Bu iki banka Vakıfbank’ın sunduğu oranın hemen sonrasında en avantajlı kredi sağlayan bankalar oldular. Akbank ve İNG Bank müşterilerine yüzde 1.35 faiz oranıyla kredi desteği sağlıyorlar.

Garanti BBVA ve TEB de müşterilerinin kredili ev alımlarında faiz oranlarında indirime giden diğer bankalar oldular. Bu iki banka da müşterilerine yüzde 1.38 faiz oranıyla kredi desteği sağlıyor.


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