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Vatandaş şikayetçiydi... Kirasından çok aidat ödeyenler için Çevre Bakanlığı tuşa bastı! Site yönetimlerinde yeni dönem başlıyor!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
04.11.2024 07:50
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Geçtiğimiz günlerde kiraadan fazla aidat ve yönetim ücretleri gündem olmuştu. Vatandaşların konuya tepki koyması sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tuşa bastı. Buna göre, yönetimi üstlenen firmaların artık yetki belgesi alması gerekecek, kat maliklerine harcamalarla ilgili şeffaf bilgi akışı sağlanacak.

Vatandaş şikayetçiydi... Kirasından çok aidat ödeyenler için Çevre Bakanlığı tuşa bastı! Site yönetimlerinde yeni dönem başlıyor!

Konut sitelerinde yaşanan aidat sorunu bir dönemdir gündemdeydi. Vatandaşların konutlarında bu durumdan dolayı huzurlu olmaması Bakanlığın merceğine takıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen talepler nedeniyle, “634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda” yer alan mevzuatta güncelleme çalışmalarına başlamıştı.

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Milliyet''in haberine göre, Ankara'da geçtiğimiz hafta gerçekleşen Tesis Yönetim Hizmetleri Mevzuat Çalıştayı’nda da kamu kurum ve kuruluşları, akademisyenler, sektör temsilcisi STK’lar bir araya gelerek, vatandaşların ve hizmet sunucusu şirketlerin sorunları ile çözüm önerilerini konuştu.

YETKİ BELGESİ ALMADAN FAALİYETE GEÇEMEYECEK

Mevzuat taslağına yapılan son dokunuşlara göre, yapıların yönetimini üstlenecek firmalar, kayıt altına alınacak ve yetki belgesi alarak faaliyete geçebilecek. Ayrıca tesisler büyüklüklerine ve hizmet alanlarına göre sınıflara ayrılacak. Yönetici ve hizmet veren personel belirli eğitim ve şartlara uygun kriterleri taşımaları halinde çalışmaya hak kazanacak.

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BAKANLIK DENETİMLERİNİ DEVAM ETTİRECEK

Bakanlığın belirleyeceği standartlara uygun olarak kat maliklerine karşı mali ve idari şeffaf bilgi akışını hazırlamak zorunda olacak. Ayrıca, apartman ve siteler Bakanlık tarafından denetime tabii tutulacak. Şirketin kurallara uymadığı noktada ise kademeli bir şekilde yaptırımlara maruz kalacak.

Kurum ve kuruluşlardan alınacak görüşlerin ardından taslak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a sunulacak ve yönetmelik son şeklini alacak.

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