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  4. Vatandaşlar TOKİ istedi! Bakan Kurum 'hayırlı olsun' diye yanıt verdi

Vatandaşlar TOKİ istedi! Bakan Kurum 'hayırlı olsun' diye yanıt verdi

16.07.2024 10:06
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16.07.2024 10:06
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden en çok etkilenen illerden Osmaniye ve Adana’daki TOKİ evlerinde oturmaya başlayan depremzede vatandaşları ziyaret etti. Bakan Kurum, depremzede vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Bir depremzede vatandaşın, yıkılan binalarının TOKİ tarafından yapılmasını talep etmesi üzerine Bakan Kurum, “Hayırlı olsun” diyerek yanıt verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin izlerini silmek için çalışmalarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda depremin ilk anından itibaren sık sık bölgeye gelen Bakan Kurum, asrın felaketinden etkilenen 11 ilin yeniden ayağa kaldırılması ve depremzede vatandaşların bir an önce evlerine kavuşabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

VATANDAŞLARIN TALEPLERİNİ YERİNDE DİNLEDİ

Üç günde 5 şehre; Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Adana’ya giden Bakan Kurum, afet konutlarını inceledi ve vatandaşların taleplerini yerinde dinledi. Kurum, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Osmaniye programında, İstasyon Caddesi'nde vatandaşların ilgisiyle karşılandı. Vatandaşlarla tek tek tokalaşan Kurum, onların taleplerini dinledi.

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“TOKİ BAŞKANLIĞIMIZ EN KISA ZAMANDA PROJELENDİRİLİP YAPACAK”

Bir depremzede vatandaşın, yıkılan binalarının TOKİ tarafından yapılmasını talep etmesi üzerine Bakan Kurum, “Hayırlı olsun” diyerek kendisiyle tokalaştı.

Kurum, yapılan evlerin zemin artı 4 katı geçmediğini belirterek, şunları kaydetti:

“Dükkanı olana dükkan, evi olana ev, AFAD’dan hak sahibi olana AFAD’dan, olmayanları ise kentsel dönüşümden hak sahibi yapacağız. Mevcut arsa değerlerinizi hesaplayacağız. Yeni yapacağımız projeden bu değerleri düşeceğiz. Maliyetlerde ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla indirim yapacağız. Kalan bir borcunuz varsa da uzun vadede ödeme imkanına erişeceksiniz. Burayı da sizlerin talepleri doğrultusunda TOKİ Başkanlığımız en kısa zamanda projelendirip yapacak.”
Kurum’un sözleri üzerine kendisine sarılarak ve elini sıkarak teşekkür eden vatandaşlar, “Allah sizden ve devletimizden razı olsun Murat Bakanım, iyi ki varsınız. Allah ayağınıza taş değdirmesin” dedi.

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Bakan Kurum daha sonra diğer vatandaşların da taleplerini dinleyerek projeleri inceledi.

“TÜM DEPREM BÖLGESİNDE BU GÜLEN YÜZLERİ GÖRMEK İSTİYORUZ”

Bakan Kurum, Osmaniye temaslarının ardından Adana’ya geçti.

Bakan Kurum, Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında inceleme yaptığı sırada yeni evli bir çiftin çay davetini de kırmadı.

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Deprem zamanında nişanlı olan ve bu yıl evlenen Hatice ve Gökhan Başpınar’ın evine konuk olan Bakan Kurum, “İnşallah tüm deprem bölgesinde bu gülen yüzleri görmek istiyoruz. Tüm ailelerimiz böyle sevinsin istiyoruz. Bunun için de arkadaşlarımız çalışıyor. Hayırlı uğurlu olsun, evinizde güle güle oturun. İnşallah daha güzel günlerde, hep bir arada olalım” ifadelerini kullandı.

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Bakan Kurum, aileye herhangi bir eksikleri ve sıkıntıları olup olmadığını da sordu. Başpınar, “Çok şükür bir sıkıntımız yok, hepsini yerine getiriyorlar. Bizi mağdur etmediler. Allah sizlerden razı olsun” dedi.

(İHA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ Adana Osmaniye çevre ve şehircilik bakanı murat kurum
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