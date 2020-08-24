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Yabancılar en çok bu illere yatırım yapıyor

EMLAK HABERLERİ  | 24.08.2020 13:49 | Son Güncelleme

EVA Gayrimenkul Değerleme, yabancı yatırımcıların 2019 yılı ilk yarıyıl dönemi ile 2020 yılı ilk yarıyıl döneminde Türkiye’de gerçekleştirdikleri gayrimenkul alımlarını ve yatırımlarını analiz etti. Buna göre; tüm gayrimenkul cinsinden yatırımlara bakıldığında Ürdün’ün ilk sırada olduğu, konut satışında ise İran'ın ilk sırada olduğu açıklandı. 2020 yılı ilk yarıyılında yabancıların gayrimenkul yatırımlarında en çok tercih ettiği il Manisa oldu.

Yabancılar en çok bu illere yatırım yapıyor

EVA Gayrimenkul Değerleme, yabancıların son iki yılda Türkiye’de gerçekleştirdikleri gayrimenkul yatırımlarını inceledi. Buna göre; tüm gayrimenkul cinsinden yatırımlara bakıldığında Ürdün’ün Türkiye’yi tercih eden ülkeler arasında ilk sırada olduğu belirtildi.

Gayrimenkul değerleme şirketinden yapılan açıklamaya göre; tapu yabancı işler daire başkanlığı verilerine göre; 2019 yılı ilk yarıyılında 4 milyon 431 bin 709 metrekare olan yabancıların gayrimenkul edinimleri 2020 yılı aynı döneminde 4 milyon 042 bin 079 metrekare oldu.

YABANCIYA KONUT SATIŞINDA DÜŞÜŞ

Konut satışı özelinde bakıldığında ise TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; adet bazında, 2020 1. yarıyıl sonu itibariyle Türkiye genelinde, toplam 14 bin 262 adet konut satıldı. Bu rakamla, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 28,5’lik bir düşüş görüldü. Yabancılara satılan konutların toplam konut satışları içindeki oranı 2019’ yılı 1. yarıyıl döneminde yüzde 3,9 iken bu oran 2020 yılı aynı döneminde yüzde 2,3’e geriledi.

GAYRİMENKULDE ÜRDÜN, KONUTTA İRAN İLK SIRADA

2020 yılı 1. yarıyıl döneminde, yabancıların Türkiye genelindeki toplam hisseye isabet eden yüz ölçümü bazında tüm gayrimenkul yatırımları incelediğinde, ilk sırada Ürdün yer alıyor. Bu kategoride bir önceki yılın birincisi Mısır’ın yerini alan Ürdün’ü de Mısır, Filistin, Suudi Arabistan, Afganistan, Irak, Dominika, Katar, İran ve Almanya takip ediyor.

2020 yılı 1. yarıyıl döneminde Türkiye genelinde yabancılara yapılan toplam konut satış âdetinde ise İran ilk sırayı aldı. İran’ı, Irak, Çin, Azerbaycan, Rusya Federasyonu, Filistin, Afganistan, Almanya, Ürdün ve Türkmenistan takip etti.

GAYRİMENKULDE EN ÇOK MANİSA TERCİH EDİLDİ

Tüm gayrimenkul cinsinden en çok tercih edilen iller özelinde alımlarda ise toplam hisseye isabet eden yüz ölçümü bazında 2020 yılı ilk yarıyılında yabancıların gayrimenkul yatırımlarında en çok tercih ettiği il Manisa olurken, Manisa ilini sırası ile Konya, İstanbul, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sakarya, Muğla, Ankara ve Denizli izledi.

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