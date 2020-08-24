Yabancılar en çok bu illere yatırım yapıyor

EVA Gayrimenkul Değerleme, yabancıların son iki yılda Türkiye’de gerçekleştirdikleri gayrimenkul yatırımlarını inceledi. Buna göre; tüm gayrimenkul cinsinden yatırımlara bakıldığında Ürdün’ün Türkiye’yi tercih eden ülkeler arasında ilk sırada olduğu belirtildi.

Gayrimenkul değerleme şirketinden yapılan açıklamaya göre; tapu yabancı işler daire başkanlığı verilerine göre; 2019 yılı ilk yarıyılında 4 milyon 431 bin 709 metrekare olan yabancıların gayrimenkul edinimleri 2020 yılı aynı döneminde 4 milyon 042 bin 079 metrekare oldu.

YABANCIYA KONUT SATIŞINDA DÜŞÜŞ

Konut satışı özelinde bakıldığında ise TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; adet bazında, 2020 1. yarıyıl sonu itibariyle Türkiye genelinde, toplam 14 bin 262 adet konut satıldı. Bu rakamla, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 28,5’lik bir düşüş görüldü. Yabancılara satılan konutların toplam konut satışları içindeki oranı 2019’ yılı 1. yarıyıl döneminde yüzde 3,9 iken bu oran 2020 yılı aynı döneminde yüzde 2,3’e geriledi.

GAYRİMENKULDE ÜRDÜN, KONUTTA İRAN İLK SIRADA

2020 yılı 1. yarıyıl döneminde, yabancıların Türkiye genelindeki toplam hisseye isabet eden yüz ölçümü bazında tüm gayrimenkul yatırımları incelediğinde, ilk sırada Ürdün yer alıyor. Bu kategoride bir önceki yılın birincisi Mısır’ın yerini alan Ürdün’ü de Mısır, Filistin, Suudi Arabistan, Afganistan, Irak, Dominika, Katar, İran ve Almanya takip ediyor.