Yastık altı altını konuta yönlendirmek için 'altın modeli' Kira fiyatları için 'tavan fiyat' önerisi verdi!

Vatandaşı konuta yönlendirmek için emlak sektörü, 'altın konut' modelini anlattı. EMLAKDER Başkanı Avukat İbrahim Güllü, 'Altın konut' önerisiyle yastık altındaki altınların piyasaya sürülmesi ve ekonomiye kazandırılmasının amaçlandığını aktardı.

Güllü, "Merkez Bankası'na satış bedelinin yüzde 25 ila 30 oranında bloke edilecek olması ve bunun karşılığında bir indirim beklentisi gündeme geldi. Altın model uygulaması için konut fiyatlarının düşürülmesi, faiz oranlarının aşağıya çekilmesi, gözle görülebilir ve belirlenebilir şekilde yastık altında altını bulunanları bu projeye inandırmak gerekiyor. Ayakları yere basan bir proje olarak değerlendirdiğimizde denenebilir" diye konuştu.

KİRADA 'TAVAN FİYAT' UYGULAMASI

Satılık konutun yanı sıra kira fiyatlarına da çözüm önerisinde bulunan Güllü, "Artık ülkemizde gayrimenkulün yatırım aracı olmaktan çıkarılması gerekiyor. Satılık konut fiyatlarının artmasının bir nedeni de kiraların artmış olması. Kiralara tavan fiyat uygulaması getirilmesi halinde bu fiyatların düştüğünü hepimiz göreceğiz. İnsanlar yüksek kiralar elde ettiği zaman konutunu satma ihtiyacı duymuyor. Dolayısıyla da bir yatırım aracı olarak hala konut değerli olmayı sürdürüyor. Bunun için tavan fiyat uygulaması, kira fiyatlarının düşürülmesi ve konut piyasasındaki köpüğün azalması gerekiyor" dedi.

DHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır