FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

Yatırımcı yine ona yöneldi... İlk 10'da İstanbul yok! İşte kira getirisi en yüksek şehirler

Yüksek faiz oranları sebebiyle kredi muslukları kapalı olsa da kiralarda yükselişin devam etmesiyle birlikte yatırım için konut alımları hızlandı. İlanlardaki dairelerde 2+1 ve 1+1'lerin çoğunluğu oluşturması dikkat çekerken, "En çok kira getirisi hangi şehirde?" sorusu da yanıt buldu. Kira verimliliğinin sıralandığı listede İstanbul'un ilk 10 içinde yer almadığı görülürken, kira getirisi en yüksek olan şehir gündem oldu. İşte detaylar...

Yatırımcı yine ona yöneldi... İlk 10'da İstanbul yok! İşte kira getirisi en yüksek şehirler
Devrim Karadağ

Pasif gelir için kira getirisini tercih edenlerin vazgeçilmezi olan konut yatırımı son aylarda yine hızlandı. Konut fiyatlarının son 1,5 yıldır enflasyonun altında artmasına rağmen kira fiyatlarındaki artış sınırlı olsa da devam etti. Hâl böyle oluna da konut yatırımında amortisman süresi kısaldı. Bu durumu bir fırsat olarak gören yatırımcılar ise konutlara yöneldi. Son aylardaki konut satışı rakamlarında yaşanan artış dikkat çekerken, en çok kira getirisi olan ilk 10 şehir de belli oldu.

Yatırımcı yine ona yöneldi... İlk 10 da İstanbul yok! İşte kira getirisi en yüksek şehirler 1

TCMB tarafından açıklanan konut fiyat endeksi, son bir yılda %32,8 artış gösterirken; yıllık enflasyon temmuzda %33,52 olarak gerçekleşti. Reel olarak konut fiyatları enflasyonun artında artsa da kiralarda ise farklı bir tablo oluştu.

KİRALARDA ORTALAMA ARTIŞ YÜZDE 34 OLDU

Endeksa verilerine göre; geçen yıl Türkiye genelinde ortalama 167 TL olan metrekare kiralık fiyatı bu yıl aynı ayda 224 TL’ye yükseldi. Kiralarda ortalama artış %34 oldu ve bu artış yıllık enflasyonu geride bıraktı.

Yatırımcı yine ona yöneldi... İlk 10 da İstanbul yok! İşte kira getirisi en yüksek şehirler 2

SATIŞLAR BU YIL %24 ARTTI

Kira çarpanlarının cazip seviyelere gelmesi “kiraya vermek üzere” yapılan konut yatırımlarına da son dönemde ivme kazandırdı. Bu yılın Ocak-temmuz döneminde konut satışları, yüksek faiz ortamına rağmen, geçen yılın aynı dönemine göre %24,2 arttı ve 835 bin adede yaklaştı.

Yatırımcı yine ona yöneldi... İlk 10 da İstanbul yok! İşte kira getirisi en yüksek şehirler 3

İLANDAKİ ‘KİRALIK’LAR ZİRVEDE

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre; Eylül ayının ilk haftasında Türkiye genelinde ilandaki kiralık daire sayısı ise yaklaşık 176 bin adet ile son ayların en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Bu dairelerin 60 bin adedini 2+1 konutlar oluşturuyor. İlandaki kiralık 3+1 konut sayısı 52 bin 500 adet olurken, 1+1’lerin sayısı 44 bini buluyor. Rakamlar, 2+1 dairelerin toplam içindeki ağırlığının %34 ile en yüksek seviyede olduğunu gösteriyor. 3+1 daireler %29,82 pay ile ikinci sırada yer alırken, 1+1 konutlar da %25’e pay ile üçüncü oldu.

Yatırımcı yine ona yöneldi... İlk 10 da İstanbul yok! İşte kira getirisi en yüksek şehirler 4

NEDEN 2+1’LER REVAÇTA?

Gayrimenkul sektörünün temsilcileri; konut maliyelerinde son yıllarda yaşanan artış, buna karşılık alım gücünde gerileme ve çekirdek aileye dönüş gibi trendlere dikkat çekerek, “Bu gelişmeler, konut geliştiricisi tarafında daha küçük dairelerin üretilmesini; vatandaşların da benzer şekilde daha küçük konutlara yönelmesini beraberinde getirdi” diye konuşuyor.

Yatırımcı yine ona yöneldi... İlk 10 da İstanbul yok! İşte kira getirisi en yüksek şehirler 5

KİRA GETİRİSİ EN YÜKSEK 10 BÜYÜKŞEHİR

Bu arada son verilere göre; Ağustos 2025 itibarıyla büyükşehir konumundaki illerde, ortalama kiralar ve yıllık kira getirileri en yüksek 10 il şöyle:

1-Ankara: 28 bin 592 TL (%10,47)
2-Şanlıurfa: 15 bin 929 TL (%8,76)
3-Tekirdağ: 19 bin 846 TL (%8,71)
4-Van: 16 bin 352 TL (%8,37)
5-Kahramanmaraş: 19 bin 384 TL (%8,26)
6-Eskişehir: 17 bin 451 TL (%8,09)
7-İzmir: 27 bin 660 TL (%7,96)
8-Sakarya: 18 bin 942 TL (%7,92)
9-Denizli: 15 bin 305 TL (%7,92)
10-Hatay: 18 bin 13 TL (%7,91)

Yatırımcı yine ona yöneldi... İlk 10 da İstanbul yok! İşte kira getirisi en yüksek şehirler 6

İSTANBUL İLK 10'DA YOK

İstanbul'un kira verimliliği olarak ilk 10'a girememesi ise dikkat çekti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emlak vergisinde cep yakacak rakamlar! İtirazda kritik nokta Emlak vergisinde cep yakacak rakamlar! İtirazda kritik nokta
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'İhtimali yok' deyip o defteri kapattı'İhtimali yok' deyip o defteri kapattı
Emlak vergisinde cep yakacak rakamlar! İtirazda kritik noktaEmlak vergisinde cep yakacak rakamlar! İtirazda kritik nokta
Anahtar Kelimeler:
Ankara Kira artış oranı konut
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son 24 saatte uçakların biri indi biri kalktı... Transfer şov!

Son 24 saatte uçakların biri indi biri kalktı... Transfer şov!

Galatasaray resmen açıkladı! Uğurcan Çakır’ın bonservisi ve maaşı...

Galatasaray resmen açıkladı! Uğurcan Çakır’ın bonservisi ve maaşı...

‘İçilebilir çamaşır suyu’ diye satıyorlardı! Skandal ürünün satışı yasaklandı…

‘İçilebilir çamaşır suyu’ diye satıyorlardı! Skandal ürünün satışı yasaklandı…

Emlak vergisinde cep yakacak rakamlar! İtirazda kritik nokta

Emlak vergisinde cep yakacak rakamlar! İtirazda kritik nokta

İstanbul'da öğrenci kartında yaş sınırı kalktı! 30 yaşın üstündeki öğrenciler de indirimli ulaşımdan faydalanabilecek

İstanbul'da öğrenci kartında yaş sınırı kalktı! 30 yaşın üstündeki öğrenciler de indirimli ulaşımdan faydalanabilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Emlak vergisi tartışmalarıyla ilgili AK Parti'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Emlak vergisi tartışmalarıyla ilgili AK Parti'den açıklama

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.