Yeni zirve geldi! İnşaat maliyetlerindeki yükseliş sürüyor

TÜİK'in açıkladığı verilere göre inşaat maliyetleri, Temmuz ayında yıllık yüzde 114,74, aylık yüzde 6,46 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,29, işçilik endeksi yüzde 27,57 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 126,46, işçilik endeksi yüzde 83,89 yükseldi.

Endeks, Nisan ayında gördüğü zirvesinin ardından Mayıs ayında hafif gerilemiş ve Haziran ayında yönünü tekrar yukarı çevirmişti.

BİNA İNŞAAT MALİYETİNDEKİ ARTIŞ YÜZDE 110'U AŞTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 7,10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 110,56 yükseliş kaydetti. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,77, işçilik endeksi yüzde 27,76 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 120,93, işçilik endeksi yüzde 83,90 yükseliş gösterdi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 4,48, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 129,10 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,15 azaldı; işçilik endeksi yüzde 26,91 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 144,92, işçilik endeksi yüzde 83,88 yükseldi.

