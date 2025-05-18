Yüksek fiyattan kaçıp oraya yöneliyorlar! İştah arttı, harekete geçtiler 'Beklentiyle öne çekmeye başladılar'

Türkiye'de gayrimenkul sektörü, pandeminin ardından yaşanan dalgalanma sonrası tekrar yükseliş trendi içerisinde. 2023'te 1 milyon 223 bin seviyesine gerilen konut satışları, 2024'ü 1 milyon 478 binle tamamlamış ve toparlanma sinyali vermişti. 2024'ün ikinci yarısı itibarıyla artan satışlar 2025'e de olumlu etki yaptı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; yükselişin ardında çokça neden var. Konut yatırımına dair iştahın arttığı belirtilirken yeni kredi kampanyaları, yatırım tercihlerini tekrar gayrimenkule dönmesi ve deprem korkusuyla güvenli konut arayışının artmasının satışları tetiklediği aktarılıyor. Diğer yandan altın fiyatlarındaki dalgalanmanın da yatırımcıları tekrar gayrimenkule yönlendiren önemli etkenlerden biri olarak gösterildiği ifade ediliyor.

BEKLENTİ TÜKETİCİLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Uzmanlar ise, vadeli mevduat faizlerinin yüksekliğinin kısa vadede cazip göründüğünü ancak faizlerin düşüş eğilimine girmesi ve konut fiyatlarının tekrar artacağı yönündeki beklentilerin tüketicileri harekete geçirdiğini değerlendiriyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDEN ANADOLU ŞEHİRLERİNE...

Öte yandan yalnızca metropollerde değil Anadolu’nun birçok bölgesinde hem yatırım hem de satış iştahının arttığı aktarılıyor. Büyükşehirlerdeki yoğunluk ve yüksek fiyatlardan kaçan yatırımcıların, Anadolu’nun potansiyel barındıran şehirlerine yöneldiği aktarılıyor.

Artan güven ortamının etkisiyle sadece İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük metropollerde değil, Anadolu'nun farklı bölgelerinde de konut ve arsa yatırımlarına dair iştahın ciddi şekilde arttığı ifade ediliyor. Özellikle Karadeniz, Ege ve Akdeniz'in iç kesimleriyle İç Anadolu'daki gelişen şehirlerde yerel halkın ve yatırımcıların gayrimenkule yöneldiğinin görüldüğü belirtilirken söz konusu bölgelerde konut projelerinin hız kazandığı, ikinci konut ve yazlık taleplerinde dikkat çeken artış yaşandığı ifade ediliyor.

Öte yandan büyükşehirlerdeki yaşama maliyetlerinin artmasının vatandaşları daha ekonomik ve daha güvenli hayat alanları arayışına ittiği değerlendiriliyor. Bu durumun bir çıktısı ise; Anadolu'daki şehirlerin, sundukları yaşam kalitesi, ulaşım kolaylığı ve uygun fiyatlı konut alternatifleriyle cazip seçenekler haline gelmesi.

"YILI 1,5 MİLYON ADET KONUT SATIŞIYLA KAPATMA İHTİMALİMİZ OLDUKÇA YÜKSEK"

Sektör temsilcileri ise konut piyasasındaki hareketliliğe dikkat çekip "Geçen yılın aynı ayına ve bir önceki aya göre satışlarda belirgin bir artış gözlemliyoruz. İnsanlar konut fiyatlarının tekrar yükseleceği beklentisiyle alımlarını öne çekiyor. Kredi kullanımı da bu artışta etkili. Ayrıca, deprem riski sebebiyle şehrin dışında daha güvenli konutlara yönelim söz konusu. Bütün bu dinamikler ışığında, bu yılı 1,5 milyon adet konut satışıyla kapatma ihtimalimiz oldukça yüksek" açıklamasını yapıyor.