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Yüksek kira için 'hakkaniyet indirimi' kararı! 'Dilekçede belirtmek gerek' diyerek açıkladı

Yüksek kiralar çok sayıda vatandaşın gündeminde yer almaya devam ederken bu doğrultuda kira tespit davaları da açılabiliyor. Uzman isim yüksek kiralarda 'hakkaniyet indirimi' konusunda önemli bilgiler verdi. Avukat Mücahid Küçük, kira bedeli tespit davalarında hakimlerin hakkaniyet indirimine karar verebileceklerini ve davalarda vatandaşların dilekçelerinde bu hususu belirtmeleri gerektiğini söyledi.

Yüksek kira için 'hakkaniyet indirimi' kararı! 'Dilekçede belirtmek gerek' diyerek açıkladı

TÜİK tarafından açıklanan temmuz ayı enflasyon rakamlarıyla beraber ağustos kira artış oranı da belli oldu. Buna göre; ev sahipleri Ağustos ayında kiralarına en fazla yüzde 41,13 oranında zam yapabilecek. Uzman isim, yüksek kiralar ve kira tespit davaları ile ilgili "hakkaniyet indirimi" konusuna değindi. İşte detaylar...

Yüksek kira için hakkaniyet indirimi kararı! Dilekçede belirtmek gerek diyerek açıkladı 1

"YÜZDE 10 İLE YÜZDE 20 ARASINDA BİR İNDİRİM YAPMAKTADIRLAR"

Avukat Mücahid Küçük, kira bedeli nedeniyle açılan davalarda ‘hakkaniyet indirimi'ne ilişkin açıklamada bulundu. Hakkaniyet indiriminin Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarında yer aldığını belirten Küçük, "Öncelikle şunu belirtmekte fayda var; ülkemizde kira artışlarındaki yüzde 25 sınırından sonra kira bedelleri artık tüketici fiyatlarındaki değişime göre belirleniyor. Belirlenen oran yüzde 43 civarında bir orandı. Burada hakkaniyet indirimi ise kira bedeli tespiti davası dediğimiz hususta tamamen kanunda geçen bir cümle nedeni ile ‘hakkaniyet' kelimesinden dolayı Yargıtay'ın da yerleşik içtihatlarında sabit olan bir indirimdir. Hakimler genellikle kira bedeli tespit davalarında bilirkişilere yaptırdıkları bedelden yani taşınmaz boş olarak kiraya verildiğinde elde edilecek kira bedelleri üzerinden ek olarak yüzde 10 ile 20 arasında bir indirim yapmaktadırlar. Bu indirimin sebebi ise; kanunda geçen 'hakimin kira bedelini hakkaniyete göre belirleyeceği' hükmü nedeniyle hakkaniyet indirimi adı altında bu indirim yapılmaktadır" dedi.

Yüksek kira için hakkaniyet indirimi kararı! Dilekçede belirtmek gerek diyerek açıkladı 2

"DİLEKÇELERİNDE BUNLARI BELİRTİRLERSE HAKİMİN DİKKATE ALMASI DAHA KOLAY OLACAKTIR"

Küçük, vatandaşların özellikle dava dilekçelerinde bu hususu belirtmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Bu indirim tamamen hakimin takdirinde olup, takdiri etkileyen hususlar yani taşınmazın yaşı, bulunduğu konum, kaç yıldır kiracının olduğu gibi durumlarda indirim oranları artmaktadır. Vatandaşlar kendilerine karşı açılmış davalarda bunu kendileri talep etmese dahi bunu hakimin gözetmesi gerekmektedir. Fakat kendi davalarında dilekçelerinde bunları belirtirlerse hakimin dikkate alması daha kolay olacaktır" ifadelerini kullandı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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