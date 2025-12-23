Yüz binlerce ilan geri çekildi! O dönem başladı: 'Pişman olmak istemiyorlar'

Asgari ücret, memur ve emeklinin maaşına zammın gelmesine artık az bir zaman kaldı. Maaşların zamlanması ile beraber tüm kalemlere de zam gelecek. Şimdiden bazı fırsatçılar etiketleri değiştirmeye başladı. Gayrimenkul sektöründe de zam hazırlığının ayak sesleri duyuluyor. Eylül'de 800 binleri bulan konut ilanları son haftalarda 500 binlere kadar geriledi. İstanbul özelinde ise ilan sayısı 140 bine kadar düştü.

KİRALIK İLAN SAYISI ARTIYOR

Ekonomim'in haberine göre, satılık ilanların sayısının azalmasının nedeni maaşlara yapılacak olan zamların ardından konut fiyatlarının yeniden artmasının beklenmesi. Kiralık daire ilan sayısında da artış gözlemleniyor. Kiralık daire sayısı ise artıyor. Haziran ayında yaklaşık 140 bin olan kiralık ilan sayısı, aralıkta yüzde 40 artışla 200 bine yaklaştı. Uzmanlar, tek başına kira ödeyemeyen bireylerin aile evine dönmesinin kiralık ev arzını artırdığını belirtti.



PİŞMAN OLMAK İSTEMİYORLAR

Yeni yıl zamlarını bekleyerek evini zamlı satmak isteyen ev sahiplerinin bulunduğunu kaydeden Emlakçı Hüseyin Demir, "Fiyatlar artınca pişman olmamak için satışları erteliyorlar. İlanlarda pazarlık payı genelde 100-200 bin TL ile sınırlı. Ayrıca tapu masraflarını da fiyatın içine eklemek isteyen ev sahipleri var. Son dönemde ev sahibi-kiracı anlaşmazlıkları arttı. Kiracılı evler eskisi kadar kolay satılmıyor" sözlerini kullandı.

Kiralık ilanlarındaki artışın nedeni olarak kira fiyatlarının yüksek olmasını işaret eden Demir, evlerin tahliye edildiğini söyledi.



KONUT SATIŞLARI AZALDI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Kasım ayı verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı ayına göre %7,8 azalarak 141 bin 100 oldu. Konut satışlarının en fazla gerçekleştiği illerin başında ise İstanbul geldi.