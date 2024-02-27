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Yüzde 25 kira artış sınırı kaldırılacak mı? Adalet Bakanı'ndan yeni açıklama

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
27.02.2024 13:57
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yüzde 25'lik kira zam tavanı uygulamasıyla ilgili yeni açıklama geldi. Yüzde 25 sınırı uzatılacak mı?

Yüzde 25 kira artış sınırı kaldırılacak mı? Adalet Bakanı'ndan yeni açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yüzde 25'lik kira zam tavanı uygulamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bunun uzatılıp uzatılmayacağı o gün belirlenecek. O günkü şartlar geldiğinde meclisimizin vereceği karardır" dedi.

Tunç, Haber Global'de soruları yanıtladı. Bakan Tunç, kira artışında yüzde 25 sınırıyla ilgili olarak, "2 yıl önce fahiş kira artışları nedeniyle borçlar kanununa geçici bir madde eklendi. Süre bir yıl daha uzatıldı. Sürenin tekrar uzatılıp uzatılmayacağı Meclis'in taktirinde. Enflasyon hedeflerinin tutturulması durumunda uzatılmaya gerek kalmayacağını belirttik. Yüzde 25 sınırının kaldırılıp kaldırılmayacağı 1 Temmuz yaklaştığında, günün şartlarına göre belirlenecektir" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
konut Yüzde 25 Kira Artışı
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