Yüzde 30 zam yapılınca şikayetler peş peşe gelmişti! Bakanlık cezayı kesti, kaldırıldılar

Ticarette piyasa düzenini bozmamak ve haksız rekabeti önlemek için Bakanlık denetimlerini sürdürüyor. İlan sitelerindeki fiyat değişimlerini kontrol eden Bakanlık aynı zamanda CİMER'den ve sosyal medyadan gelen şikayetleri yakından takip ediyor. Geçtiğimiz günlerde emeklilere konutunu kiralamak istemeyen emlak sitesinin ilanı kaldırılmış aynı zamanda para cezası uygulanmıştı.

Son olarak ise satılık konut ilanındaki fiyat değişimi sosyal medyada gündem oldu. Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan'a X üzerinden gelen şikayet üzerine yetkililer denetimlere başladı.



ŞİKAYET ETTİLER

Gündem olan ilanlara yönelik şikayetler ise şu şekildeydi:



"Bir ilan daha denk geldi. 18 Eylül'de fiyatı 6 milyon 985 bin TL olarak görülüyor. 7 Ekim'de ise fiyatı 9 milyon 200 bin TL olara güncellenmiş. Mal sahibi malını istediği fiyata satar diyerek bu durumu savunanlar var ama kısa sürede fiyatın bu kadar artırılması doğru mu? Bu işlerin bir standardı yok mu?"

"1264584774 ilan numarasına ait olan ev 5 Ekim 2025 günü 5 milyon 875 bin TL'den 11 Ekim 2025 günü 6 milyon 500 bin TL'ye çıkarıldı. İlgilenir misiniz?"



İLANLAR YAYINDAN KALDIRILDI

Söz konusu şikayetlere yönelik ise Kaplan, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Kaplan, ilan sahiplerine 150 bin TL para cezası kesildiğini ve ilanların yayından kaldırıldığını kaydetti.

Kaplan'ın açıklaması şu şekilde:



"Tarafımıza, iki ayrı konut ilanında kısa süre içerisinde yüksek oranlı fiyat artışları yapıldığına ilişkin şikayetler ulaşmıştır.

Yapılan inceleme sonucunda, söz konusu iki ilanla ilgili olarak gerekli tespitler gerçekleştirilmiş, her iki ilan da yayından kaldırılmış ve ilan sahiplerine 150’şer bin TL idari para cezası uygulanmıştır.



Ticaret Bakanlığı olarak, emlak piyasasında da tüketiciyi yanıltıcı, piyasa dengesini bozan ve fahiş fiyat artışına yol açan her türlü fiilin önlenmesi amacıyla denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz.

Vatandaşlarımızdan gelen bildirimler, piyasalarda adil, rekabetçi ve şeffaf fiyat oluşumunun sağlanmasına büyük katkı sağlamaktadır"