Tepki çeken ev ilanı! Ticaret Bakanlığı'ndan "Emekliye kiralık değildir" başlıklı ilana ceza geldi

Bir ilan sitesine koyulan ve emeklilere yönelik ayrımcı ifade kullanan kiralık daire ilanı büyük tepki çekti.

"EMEKLİ TERCİH ETMİYORUZ"

Sosyal medyada gündem olan ilanda "Emekliye kiralık değildir. Emekliler aramasın" ifadesi yer alırken, “Maaşına haciz konulamadığı için emekli tercih etmiyoruz. Daire sadece devlet memuruna veya kurumsal çalışana verilecektir. Tahliye taahhütnamesi istenecektir. Ayrıca adli sicil kaydı ve Findex kredi notu talep edilecektir. İşyerinden maaşında haciz olmadığına dair belge istenecektir” notu dikkat çekti.

"PARA CEZASI UYGULANDI"

Ticaret Bakanlığı, söz konusu ayrımcı ilan için harekete geçti. Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Kaplan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bir ilan sitesinde ‘emekliye kiralık değildir’ ibaresiyle yayımlanan konut ilanı, Bakanlığımızca yapılan inceleme sonucunda Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğe aykırılık tespit edilerek yayından kaldırılmış, ilgili emlak işletmesi hakkında idari para cezası uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak her vatandaşımızın eşit şartlarda hizmet almasını, piyasada adil, dürüst ve ahlaka uygun ticari faaliyetlerin sürdürülmesini, toplum vicdanını zedeleyen her türlü ayrımcı uygulamanın önlenmesini temel önceliklerimiz arasında görüyoruz. Dürüst ticaretin, hakkaniyetin ve toplumsal sorumluluğun yanında olmaya; vatandaşımızın, hakkını ve hukukunu korumaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

