Yüzde 400 artmıştı AK Parti harekete geçti! Kanun değişecek, 20 milyon vatandaşı ilgilendiriyor

Bir süredir gündemde olan site yönetimleri ile ilgili denetim geliyor. Bazı yerlerde kira fiyatlarını geçen konut aidatları tepki toplarken AK Parti harekete geçti. Yapılacak yeni düzenleme ile beraber yönetim şirketleri, yapılan harcamaları şeffaf bir şekilde belgeleyerek kat maliklerine sunacak.

Ezgi Sivritepe

Site yönetimlerinin konut aidatı olarak yüksek ücret talep etmesi gündemdeydi. Son zamanlarda konut aidatları nedeniyle evini değiştiren yüz binlerce vatandaşın olduğuna dair haberlerin de yapılması ile durumun ne kadar vahim olduğunu gözler önüne sermişti. Ak Parti ise vatandaşların mağdur olduğu bu aidat ücretleri ile ilgili harekete geçti.

Buna göre, AK Parti yönetimi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının son şeklini verdiği taslak ile Kat Mülkiyeti Kanunu’nda değişiklik yapılacak. Mercek altına ise kalabalık sitelerin yönetimleri girecek.

YAPTIRIM UYGULANACAK!

Yetki belgesi olmayan yönetim şirketleri sitelerde yönetici olamayacak. Fahiş aidat artışlarının önüne geçilecek. Kat malikleri, ödedikleri aidatların nerelere harcandığını, doğru harcama olup olmadığını belgeleri ile takip edebilecek. Bir sitede veya apartmanda yaptırılacak tadilatlar için işletme projesi hazırlanması zorunlu olacak. Tadilatı üstlenecek firmalar arasında seçimin nasıl yapıldığı, hangi kriterlere göre belirlendiği konusunda kat malikleri bilgilendirilecek. Yönetim şirketleri bakanlığın denetimine tabi tutulacak. Vatandaş da isterse bakanlıktan denetim talep edebilecek. Haksız aidat artışlarına yaptırım uygulanacak.
TÜM SÜRECİ KAT MALİKLERİ BİLECEK

Türkiye Gazetesi'ne konuşan AK Parti kaynakları, bazı mafya gruplarının site yönetimlerini ele geçridiğini belirttiğini ve sahte harcamalar ile vatandaşların mağdur olduğunu kaydetti. Kaynaklar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Yüksek aidatlar alınıyor ama nereye harcandığı, nasıl harcandığı şeffaf değil. Yapılacak düzenleme ile yapılan tüm harcamaların şeffaf olması sağlanacak. Örneğin, binanın kapısı mı değişecek. Bununla ilgili süreç şeffaf bir şekilde işleyecek. Denetime açık olacak. İşletme projesi olup olmadığı belli olmayan projeler, oldubitti ile yapılan masrafların önüne geçilecek. Kapı değişecekse kaç yerden teklif alınmış, fiyatlar ne, hepsini kat malikleri bilecek”
Yeni yapılacak düzenleme ile 20 milyondan fazla vatandaşın yaşadığı 1 milyona yakın konuttan oluşan siteler için herkesin yönetici olamayacağını belirten AK Parti kurmayları, “Yeni düzenleme ile site yönetimi hizmeti veren şirketler sınıflandırılacak. Bu yönetim şirketleri yetkilendirilecek. Yanlış uygulamalar yapan, ödemelere dair haksız artışlar yapanlara yaptırım uygulanacak” diye konuştu.
YÜZDE 400 ARTTI

Türkiye’de en yüksek aidatlar İstanbul’daki lüks siteler için ödeniyor. Rekor seviyede olan aidatlar sebebiyle site sakinleri ve yöneticiler arasında zaman zaman tartışmalar yaşanıyor. İstanbul’da bazı bölgelerde aidatlar 60 bin lirayı aşarken, bazı bölgelerde ise aidat tutarı kiradan fazla ödeniyor. Son 3 yılda yüzde 400 ücretler artmıştı.

Anahtar Kelimeler:
aidat ak parti emlak konut konut aidatı ne kadar
