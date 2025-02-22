Yüzde 70'e yakın zam geldi, enflasyonu ezdi geçti! Maliyetleri bu giderler çarptı...

Konut aidatları vatandaşın belini büküyor. Konut sitelerinin aidat bağlama kararları Ocak ve Şubat aylarında hazırlanıyor. Kurulların tamamlanması ile 2025'in aidat rakamları da netleşmeye başladı. Karara varılan rakamlar vatandaş tepkisini çekerken 10 büyükşehirde yüzde 45'e varan artış oranları tespit edildi. Böylece kira aidatları, asgari ücrete yapılan zammı ve 2024 yıl sonu enflasyonunu geçti.

TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kolcuoğlu, Posta Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, 2023 ve 2024 yılındaki aidat artışlarının nedeni olarak enerji ve yönetim maliyetlerini işaret etti.

AİDATLAR DÜŞECEK Mİ?

Kolcuoğlu, 2025 yılında da enflasyonun üzerinde bir artışın yapıldığın kaydederek, temel neden olarak enerji ve yönetim maliyetlerini gösterdi. Özellikle markalı sosyal konutlara dikkat çeken Kolcuoğlu, hanehalkında önemli bir gider kalemi olduğunu vurgulayarak, "Aidat artışlarında genel bir normalleşme eğiliminden söz etmek için henüz yeterli veri bulunmuyor. Artış oranları ise bölgesel ve proje bazlı faktörlere bağlı olarak farklılık gösteriyor” sözlerini kullandı.

KİRALAR İLE ORANTILI ARTIYOR

İstanbul'da aidatların kiralar ile orantılı olduğunu aktaran Kolcuoğlu, şehir merkezinde bulunan rezidansların kiralara oranlarının yüzde 10 ile 15 aralığında, şehir merkezindeki markalı konut projelerinde yüzde 7-10 ve villa tipi sitelerde ise yüzde 5-10 aralığında olduğunu ifade etti. Kolcuoğlu, diğer şehirlerde kira oranlarının daha düşük olmasından dolayı aidat-kira oranının daha yüksek olabileceğini aktardı.

MARKALI KONUTLARDA YÜZDE 60'A KADAR YÜKSELDİ

Yapılan araştırmaları inceleyen Kolcuoğlu, İstanbul'da aidat artış oranlarının yüzde 48 seviyesinde olduğunu aktararak, "Markalı konut projelerinin yoğunlukta olduğu ilçelerde bu oran yüzde 60’a kadar yükselebiliyor" sözlerini kullandı.

Son dönemde lüks sitelerin artışıyla dikkat çeken Adana ve Gaziantep'te ise aidatlara yüzde 60-75 oranında artış yaşanırken Konya gibi kiraların daha düşük olduğu illerde aidatlar daha yüksek seyrediyor.

ISINMA GİDERLERİ AİDATLARI ÇARPTI

Muğla hem kira hem de aidat miktarları ile dikkat çekiyor. Buna göre, Muğla’da aidatlar yüzde 58 yükseldi.

Ankara’da konutların ısınma giderlerinin yüksek olmasının da etkisiyle bazı sitelerde aidat artışlarında yüzde 60 seviyeleri görülebiliyor. Bursa’da ortalama aidat artışı İstanbul’la benzer seviyede, yaklaşık yüzde 45 oldu.