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  4. 24 Ağustos akaryakıt fiyatları değişti: LPG'ye zam geldi... Güncel akaryakıt fiyatları

24 Ağustos akaryakıt fiyatları değişti: LPG'ye zam geldi... Güncel akaryakıt fiyatları

MynetX MynetX
24.08.2024 09:56
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Akaryakıt fiyatlarına zam geleceği dün duyurulmuştu. Motorin gurubna indirim gelirken; LPG'ye zam geldi. Araç sahiplerinin dikkatle takip ettiği motorin fiyatları bugün ne kadardan satılıyor? Güncel benzin motorin fiyatı ne kadar? Mazot fiyatı kaç TL? 24 Ağustos 2024 Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları...

Orta Doğu'daki hareketlilikler nedeniyle Brent petrolün fiyatında değişiklikler devam ederken Jackson Hole'da Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrası döviz kurundaki dalgalanmalarda arttı.

Brent petroldeki ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Peki akaryakıt fiyatları bugüne nasıl başladı?

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Benzine gelen 1 lira 45 kuruşluk indirim sonrası motorinde de fiyatlar değişti.

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ!

Dün motorin grubunda 91 kuruşluk indirim bekleniyordu. Bugün pompaya 78 kuruşluk bir indirim yansıdı

Akaryakıttaki indirim sonrası bugün LPG'ye ise 42 kuruş zam geldi.
Peki benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin kaç TL? İşte 24 Ağustos 2024 güncel akaryakıt fiyatları...

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İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 43.24 TL
Motorin litre fiyatı: 43.15 TL
LPG litre fiyatı: 23.71 TL

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İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 43.11 TL
Motorin litre fiyatı: 43.09 TL
LPG litre fiyatı: 23.19 TL

Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.54 TL
Motorin litre fiyatı: 43.57 TL
LPG litre fiyatı: 23.74 TL

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İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.99 TL
Motorin litre fiyatı: 44.07 TL
LPG litre fiyatı: 23.49 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
43.17
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
43.24
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
23.59
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
31.88
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.08
Gazyağı
36.64
Anahtar Kelimeler:
LPG Zam Akaryakıt akaryakıt fiyatları
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