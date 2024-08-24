24 Ağustos akaryakıt fiyatları değişti: LPG'ye zam geldi... Güncel akaryakıt fiyatları

Orta Doğu'daki hareketlilikler nedeniyle Brent petrolün fiyatında değişiklikler devam ederken Jackson Hole'da Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrası döviz kurundaki dalgalanmalarda arttı.

Brent petroldeki ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Peki akaryakıt fiyatları bugüne nasıl başladı?

Benzine gelen 1 lira 45 kuruşluk indirim sonrası motorinde de fiyatlar değişti.

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ!

Dün motorin grubunda 91 kuruşluk indirim bekleniyordu. Bugün pompaya 78 kuruşluk bir indirim yansıdı

Akaryakıttaki indirim sonrası bugün LPG'ye ise 42 kuruş zam geldi.

Peki benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin kaç TL? İşte 24 Ağustos 2024 güncel akaryakıt fiyatları...

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43.24 TL

Motorin litre fiyatı: 43.15 TL

LPG litre fiyatı: 23.71 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43.11 TL

Motorin litre fiyatı: 43.09 TL

LPG litre fiyatı: 23.19 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.54 TL

Motorin litre fiyatı: 43.57 TL

LPG litre fiyatı: 23.74 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.99 TL

Motorin litre fiyatı: 44.07 TL

LPG litre fiyatı: 23.49 TL