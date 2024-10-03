3 milyonluk altın biberon, 1 milyonluk pırlanta tespih... Birbirinden pahalı ürünler dikkat çekti

2 kilo altınla 45 kilo gümüşten süs eşyası, 3 milyon değerinde altın biberon, 1 milyonluk pırlanta tespih... Hesaplı takıların yanı sıra servet değerindeki objelerin de vitrine çıktığı İstanbul'daki mücevher fuarı sergilenen ürünlerle dikkat çekti.

Show Haber'de yer alan habere göre; İstanbul Mücevher Fuarı kapılarını açtı. Bu yıl 56. kez düzenlenen fuarda çil çil altınlar, ışıl ışıl pırlantalar göz kamaştırdı.

Fuarda konuşan bir yetkili "Eskiden Türkiye bir altın ülkesiydi, artık pırlantayı da seviyor Türk halkı" ifadelerini kullandı.

Fuarda, mütevazı bütçeler için hesaplı ve şık takıların yanı sıra 'param çok' diyen için de 30 bin dolarlık pırlanta tespih, 90 bin dolarlık altın biberonlar da vardı.

30 BİN DOLARLIK TESPİH

Bir başka yetkili ise elindeki tespihi göstererek "18 ayar altınla özenerek yapmış olduğumuz siyah pırlantalı tespihimiz. Üzerinde 900 karat pırlantası var. 30 bin dolar da ücreti var" dedi.

KİLOLARCA ALTIN VE GÜMÜŞTEN MİNYATÜR GALATA KULESİ

Diğer yandan iki kilo altın, 45 kilo gümüşten oluşan minyatür Galata Kulesi de dikkat çekti. Yetkili ise "Satışa koymuyoruz. Bu değerle ölçülecek bir şey değil" ifadelerini kullandı.