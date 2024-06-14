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  4. 31 Aralık'a kadar ambargo! Petrol ürünleri satışı için karar

31 Aralık'a kadar ambargo! Petrol ürünleri satışı için karar

14.06.2024 08:27
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılan ülkelere yönelik petrol ve petrol ürünü satış yasağının süresini uzattı.

31 Aralık'a kadar ambargo! Petrol ürünleri satışı için karar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, imzaladığı kararnameyle, Batılı ülkelerin Rus petrolüne varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulamasına karşı yaptırım kararının süresini 31 Aralık 2024'e kadar uzattı.

PUTİN'İN PETROL SATIŞI YASAĞI

Rusya, 1 Şubat 2023'te yürürlüğe giren kararla, tavan fiyat uygulamasına katılan kişi ve şirketlere 30 Haziran 2024'e kadar petrol ve petrol ürünü satışını yasaklamıştı.

SADECE ÖZEL İZİNLE GERÇEKLEŞİYOR

Tavan fiyat uygulayanlara petrol sevkiyatı yalnızca Putin'in özel izniyle gerçekleşebiliyor.

BATILI DEVLETLER TAVAN FİYAT UYGULAMIŞTI

G7 ve Avrupa Birliği ülkeleri Aralık 2022'de, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Petrol
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