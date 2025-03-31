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31 Mart Pazartesi Brent petrol varil fiyatı ne kadar?

31.03.2025 11:34
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,56 dolardan işlem görüyor.

31 Mart Pazartesi Brent petrol varil fiyatı ne kadar?

Cuma günü 73,47 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,76 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,27 azalarak 72,56 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,11 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes çabalarını engellemesi halinde Rusya'ya, nükleer bir anlaşmaya yanaşmadığı takdirde İran'a ek tarife uygulayacağı uyarısında bulunmasının ardından düştü.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna ile müzakerelerin yapılabilmesi için "meşru bir yönetim olması gerektiğine" ilişkin sözleri hakkında "çok sinirli ve kızgın" olduğunu belirterek bu söylemlerin doğru olmadığını ifade etti.

Savaşı sona erdirme konusunda Rusya ile anlaşmaya varılamazsa ve bunun Moskova'nın bir hatası olduğunu düşünürse, Rus petrolüne "ikincil tarifeler getireceği" uyarısında bulunan Trump, "Bu, eğer Rusya'dan petrol alırsanız, ABD'de iş yapamayacağınız anlamına gelir." ifadesini kullandı.

Trump, ateşkes anlaşması olmazsa bu yaptırımların 1 ay içinde yürürlüğe gireceğini kaydetti.

Başkan Trump ayrıca, nükleer programını "tamamen sona erdirmesini" talep ettikleri İran'ı da "ek tarifeyle" tehdit etti.

Nükleer silah geliştirmeme konusunda ABD ile anlaşmaya varılmazsa İran'ı "daha önce hiç görmedikleri şekilde bombalayacaklarını" savunan Trump, ABD'li ve İranlı yetkililerin görüştüklerini dile getirdi.

Geçen hafta, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının 3,3 milyon varil azalarak 433,6 milyon varile düştüğünü açıkladı. Bu düşüş, uzmanların yaklaşık 1 milyon 500 bin varil artış beklentisini aşarak ülkede talebin arttığına işaret etti. Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin artması fiyatların düşüşünü kısıtlıyor.

Öte yandan, yatırımcılar bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam verileri ve karşılıklılık esaslı tarifelerini izleyecek.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Petrol Brent petrol
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