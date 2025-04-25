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ABD-Çin etkisi Brent petrolün varil fiyatını yükseltti!

Dün 66,14 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,68 dolar seviyesinde tamamladı. Şu anda ise Brent petrolün varil fiyatı 65,74 dolardan işlem görüyor.

ABD-Çin etkisi Brent petrolün varil fiyatını yükseltti!

Dün 66,14 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,68 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.12 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,09 artarak 65,74 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 62,71 dolardan alıcı buldu.

BRENT-

ABD-ÇİN ETKİSİ

Fiyatlardaki kısmi artışta, ABD-Çin ticaret görüşmelerine dair iyimserlik etkili oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin ile tarifeler konusunda müzakerelerin sürdüğüne yönelik açıklamaları Pekin yönetimi tarafından yalanlansa da piyasalarda konuya ilişkin iyimser hava etkisini koruyor. Trump, son yaptığı açıklamada da Çin ile görüştüklerini yineledi.

brent-petrol

ABD yönetimi tarifeler sonrası diğer ülkelerle de müzakere süreçlerine devam ediyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD ve Güney Kore'nin "çok başarılı" ticaret görüşmeleri gerçekleştirdiğini söyleyerek iki ülkenin ticaret konusunda gelecek hafta gibi erken bir tarihte anlayışa dayalı bir mutabakata varabileceğini belirtti.

GELECEK HAFTAYI İŞARET ETTİ!

Trump'ın uygulamaya koymaya çalıştığı sert tarifeleri hafifletmenin bir yolunu aradığını ifade eden Bessent, "Düşündüğümden daha hızlı hareket ediyor olabiliriz ve teknik terimler hakkında önümüzdeki haftadan itibaren konuşmaya başlayacağız." ifadesini kullandı.
Öte yandan, piyasalarda beklenen arz fazlasına ilişkin endişeler fiyatların yukarı yönlü seyrini kısıtlıyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 8 ülke bu ay üretimi artırdı. Söz konusu ülkelerin haziranda da üretim artışına devam edeceği değerlendiriliyor. Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'dan oluşan 8 ülkenin üretim miktarını belirlemek üzere 5 Mayıs'ta toplanması planlanıyor.

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ABD İLE İRAN ARASINDA MÜZAKERELER

ABD'nin, Rusya-Ukrayna anlaşmasına yönelik adımları ile İran'la yürüttüğü nükleer anlaşma müzakereleri de arz fazlası endişelerini besliyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, dün başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, ABD ile Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili diyaloğu sürdürdüklerini belirterek, "Rusya ve ABD bu aşamada krize uzun vadeli çözüm bulmayı hedefliyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump da dün, İran ile müzakerelere işaret ederek, "İran konusunda çok iyi gidiyoruz." ifadesini kullandı.
Brent petrolde teknik olarak 66,73 doların direnç, 59,33 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çin Brent petrol abd
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