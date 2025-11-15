FİNANS

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 3 arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 3 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 8-14 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 3 artarak 417'ye yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda 61 azaldı.

Öte yandan, perşembe gününü 63,01 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 64,39 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 60,09 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembeyi 58,69 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
