ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 18-25 Nisan'da bir önceki haftaya göre 2 artarak 483'e yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 23 azaldı.

Perşembe gününü 66,55 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 66,87 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 63,02 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 62,79 dolar seviyesinde tamamladı.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır