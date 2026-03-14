ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 artarak 412 oldu.

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 7-13 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 1 artarak 412 oldu.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 75 azaldı.

Perşembe gününü 95,20 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 100,46 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 95,73 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 88,61 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

