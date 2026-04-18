ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'in haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 11-17 Nisan'da bir önceki haftaya göre 1 azalarak 410'a geriledi.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 63 azaldı.

Perşembe gününü 99,39 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 90,38 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 83,85 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 94,69 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

