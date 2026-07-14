ABD verisi sonrası emtia hareketlendi! Altın ve Bitcoin yükseldi

ABD'de piyasaların yakından takip ettiği haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. Açıklanan rakamlar, beklentilerin altında kalarak küresel piyasalarda hareketliliğe neden oldu. Verinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz artırımına yönelik beklentiler zayıflarken, dolar endeksi geriledi. Bu gelişmelerle birlikte ons altın ve Bitcoin ilk fiyatlamalarda yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, ABD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) haziran ayında aylık bazda yüzde -0,4 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise mayıs ayındaki yüzde 4,2 seviyesinden yüzde 3,5'e indi. Çekirdek enflasyon da yüzde 2,9'dan yüzde 2,6'ya geriledi.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Ekonomistlerin beklentisi, aylık TÜFE'nin yüzde -0,1, yıllık enflasyonun yüzde 3,8 ve çekirdek enflasyonun yüzde 2,8 seviyesinde açıklanması yönündeydi. Ancak yayımlanan veriler bu tahminlerin altında gerçekleşerek piyasalarda faiz beklentilerinin yeniden değerlendirilmesine yol açtı.

FED BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİ

Analistler, enflasyon verisinin ardından FED'in ilave faiz artırımına gidebileceğine yönelik beklentilerin bir miktar zayıfladığını belirtti. Bununla birlikte uzmanlar, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin enerji fiyatları üzerinden enflasyonu etkileyebileceğine dikkat çekerek, gelecek aylarda açıklanacak verilerin önemini koruduğunu belirtti.

Veri sonrasında dolar endeksi gerileyerek 100,65 seviyesine inerken, ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi de yüzde 4,19 seviyesine düştü.

ALTIN FİYATLARI HIZLI TEPKİ VERDİ

Doların değer kaybetmesi ve enflasyon verisinin beklentilerin altında kalması, altın fiyatlarını destekledi. Gün içerisinde 4.000 doların altını test eden ons altın, verilerin açıklanmasının ardından hızlı yükseliş gösterdi. TSİ 15.45 itibarıyla ons altın 4.080 dolar seviyesinden işlem görürken, günlük yükseliş yüzde 2'yi buldu. Gram altın fiyatı ise 6.175 TL seviyesine çıktı.

BİTCOİN DE YÜKSELİŞE GEÇTİ

Faiz artışı ihtimalinin zayıflaması kripto para piyasasına da olumlu yansıdı. Verinin ardından Bitcoin, yüzde 2'nin üzerinde değer kazanarak 63 bin 750 dolar seviyesine yöneldi. Bu hareket, yatırımcıların riskli varlıklara olan ilgisinin arttığına işaret etti.