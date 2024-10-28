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Akaryakıt tabelaları yeniden mi değişiyor? Brent petrolü dalgalandıkça fiyatlar yerinde duramıyor!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
28.10.2024 15:27
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İsrail'den İran'a beklenen hamle geldi. Nükleer ve petrol üretim tesisleri hedef alınmayınca saldırıların sınırlı kalması sonrası jeopolitik hamle geriledi ve Brent petrolü yüzde 4'lük bir düşüş kaydetti. Brent petrolünde bu düşüşün yaşanmasının ardından acaba akaryakıta yeniden bir indirim gelir mi soruları sorulmaya başlandı? Peki, bir indirim söz konusu mu? İşte cevabı...

Akaryakıt tabelaları yeniden mi değişiyor? Brent petrolü dalgalandıkça fiyatlar yerinde duramıyor!

Brent petrol fiyatları jeopolitik gerilimler nedeniyle inişli çıkışlı bir dönemden geçiyor. İran'ın İsrail'e füze saldırısı sonrası; İsrail'den İran'a yönelik bir misilleme bekleniyordu. İsrail'in bu saldırıyı iki gün önce piyasalar kapalı iken gerçekleştirdi.

BRENT PETROL YÜZDE 4 DEĞER KAYBETTİ

İsrail, saldırısında nükleer ve petrol üretim tesislerini hedef almaması petrol fiyatlarını etkiledi. Tahran tarafı ise ‘meşru müdafaa’ haklarının saklı olduğunu bildirdi ancak İsrail’in saldırısını da önemsiz gösterdi. Böylece jeopolitik tansiyon bir miktar geriledi. Gelişmeler üzerine cuma 76,05 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı, bugün %4’ün üzerinde değer kaybederek 72,50 dolara geriledi.

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Amerika'da ise petrol fiyatları enflasyon için önemli bir gösterge. ABD'de ham petrol fiyatı, yüzde 4,5'lik bir düşüş ile 68,50 dolar sınırına çekildi. Ayrıca ABD, özellikle seçim öncesinde Orta Doğu’daki gerilimlerin “sınırlı kalması” önemsiyor.

PETROL FİYATI DÜŞÜNCE AKARYAKITTA İNDİRİM BEKLENTİSİ OLUŞTU!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, petrol fiyatlarında yaşanan gelişmeler üzerine içeride de akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi yükseldi. 28 Ekim 2024 benzin fiyatı, İstanbul Avrupa yakasında 42,86 TL ve motorin (mazot) fiyatı da 42,76 TL’den satılıyor. Geçen hafta da benzine 1,81 TL ve mazota 1,54 TL indirim gelmişti.

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EN SON NE ZAMAN TABELA DEĞİŞMİŞTİ?

Akaryakıt fiyatları Brent petrolden etkilenerek sürekli olarak fiyat değiştirmeye devam ediyor. Buna göre, 22 Ekim Salı günü benzine 1 lira 87 kuruş; motorin grubuna ise 1 lira 65 kuruş indirim yapılmıştı. Bu indirimler sonrası eylül ayındaki tabelasına geri dönmüştü.

25 Ekim tarihinde ise motorine 85 kuruş zam gelmiş; benzin fiyatı aynı kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Brent petrol
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