Akaryakıt tabelası değişiyor! Araç sahipleri dikkat, o tarihten itibaren pompaya yansıyacak! (1 Mart 2025 güncel akaryakıt fiyatları)

Akaryakıta indirim geliyor... Brent petrolde yaşanan fiyat dalgalanmaları, dünyadaki savaşlar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt tabelasının yeniden değişeceği öğrenildi. Buna göre, 4 Mart Salı günü itibarıyla akaryakıta indirim gelmesi bekleniyor.

BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

Motorin ve LPG'ye indirim gelmezken benzin fiyatlarına salı günü itibarıyla 1 lira 15 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

Peki, şu anda akaryakıt tabelasında son durum ne? İşte detaylar...

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin litre fiyatı: 46.43 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 46.58 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin litre fiyatı: 46.28 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 46.47 TL/LT

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 46.97 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 47.29 TL/LT

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 47.35 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 47.66 TL/LT