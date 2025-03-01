FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emtia
  4. Akaryakıt tabelası değişiyor! Araç sahipleri dikkat, o tarihten itibaren pompaya yansıyacak! (1 Mart 2025 güncel akaryakıt fiyatları)

Akaryakıt tabelası değişiyor! Araç sahipleri dikkat, o tarihten itibaren pompaya yansıyacak! (1 Mart 2025 güncel akaryakıt fiyatları)

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
01.03.2025 11:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmeye devam ediyor. Brent petroldeki fiyat dalgalanmaları nedeniyle motorin, benzin ve LPG fiyatları sık sık değişiyor. Peki, akaryakıta yeni bir indirim mi geliyor? İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları tablosu...

Akaryakıt tabelası değişiyor! Araç sahipleri dikkat, o tarihten itibaren pompaya yansıyacak! (1 Mart 2025 güncel akaryakıt fiyatları)

Akaryakıta indirim geliyor... Brent petrolde yaşanan fiyat dalgalanmaları, dünyadaki savaşlar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt tabelasının yeniden değişeceği öğrenildi. Buna göre, 4 Mart Salı günü itibarıyla akaryakıta indirim gelmesi bekleniyor.

iStock-1332713060

BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

Motorin ve LPG'ye indirim gelmezken benzin fiyatlarına salı günü itibarıyla 1 lira 15 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

Peki, şu anda akaryakıt tabelasında son durum ne? İşte detaylar...

iStock-1081329100

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin litre fiyatı: 46.43 TL/LT
Motorin litre fiyatı: 46.58 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin litre fiyatı: 46.28 TL/LT
Motorin litre fiyatı: 46.47 TL/LT

akaryakıt 2

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 46.97 TL/LT
Motorin litre fiyatı: 47.29 TL/LT

akaryakıt

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 47.35 TL/LT
Motorin litre fiyatı: 47.66 TL/LT

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
46.59
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
46.44
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
25.66
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
33.27
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.76
Gazyağı
39.38
Canlı Borsa
Köprü ve otoyollarda hızlı geçiş sistemi yaygınlaştırılıyorKöprü ve otoyollarda hızlı geçiş sistemi yaygınlaştırılıyor
SGK düğmeye bastı! E-Devlet'te bu harfleri görüyorsanız emeklilik ve sigortalılığınız iptal edilebilir!SGK düğmeye bastı! E-Devlet'te bu harfleri görüyorsanız emeklilik ve sigortalılığınız iptal edilebilir!
Anahtar Kelimeler:
akaryakıt fiyatları benzin ne kadar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
PKK ateşkes ilan etti! Kandil: "Öcalan'ın çağrısına uyuyoruz"

PKK ateşkes ilan etti! Kandil: "Öcalan'ın çağrısına uyuyoruz"

Mansur Yavaş'tan 'İmralı' açıklaması

Mansur Yavaş'tan 'İmralı' açıklaması

Otomobil devi 76 yıllık fabrikasına kilit vuruyor!

Otomobil devi 76 yıllık fabrikasına kilit vuruyor!

Akaryakıt tabelası değişiyor! Araç sahipleri dikkat

Akaryakıt tabelası değişiyor! Araç sahipleri dikkat

6 yıl önce başladı şimdi yurtdışına gönderiyor!

6 yıl önce başladı şimdi yurtdışına gönderiyor!

Milyonları ilgilendiren haber! O tarihte hayata geçirilebilir

Milyonları ilgilendiren haber! O tarihte hayata geçirilebilir

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

PARTNER
Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Çok satanlarda zirvede! Su geçirmez, kaydırmaz, ultra dayanıklı...

Çok satanlarda zirvede! Su geçirmez, kaydırmaz, ultra dayanıklı...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.