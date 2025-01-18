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Akaryakıt tabelası yeniden değişti! Bu gece yarısı pompaya yansıdı... 18 Ocak benzin, motorin, otogaz fiyatları

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
18.01.2025 07:35
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Geçtiğimiz günlerde akaryakıta dev bir zam geleceği öğrenilmişti. Bu zam sadece motorine yansıtılırken benzin ve otogazda fiyat değişimi yaşanmamıştı. Akaryakıt tabelalarında fiyat değişimine araç sahipleri yetişmeye çalışırken bugün benzine yeni bir zam geldi? Peki, benzin bugün ne kadar oldu? Motorine ne kadar zam gelmişti? Akaryakıt tabelasında bugün son durum ne? İşte detaylar...

Akaryakıt tabelası yeniden değişti! Bu gece yarısı pompaya yansıdı... 18 Ocak benzin, motorin, otogaz fiyatları

Orta Doğu'da yaşananlar, petrol fiyatlarında ve dolarda yaşanan dalgalanmalar akaryakıt tabelasını doğrudan etkiliyor. Otomobil sahiplerinin akaryakıt tabelasını değişip değişmediğini merak ederken bu gece yarısı itibarıyla pompaya yeni bir zam yansıdı.

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Yüzde 6'lık ÖTV zammından sonra akaryakıt fiyatları defalarca değişti. Buna göre birkaç gün önce motorine 1 lira 47 kuruş zam gelmişti. Benzin kullanan araç sahipleri ise benzin için ne zaman zam geleceğini merak ediyordu.

En son 7 Ocak tarihinde 1 lira 27 kuruş zamlanan benzin bu gece yarısı itibarıyla ise 91 kuruş zamlandı.

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Peki güncel akaryakıt tabelası nasıl oldu? İşte güncel akaryakıt tabelası:

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 46,23 TL
Motorin: 47,24 TL
LPG: 26,17 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 46,73 TL
Motorin: 47,90 TL
LPG: 26,11 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 47,10 TL
Motorin: 48,29 TL
LPG: 26,01 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
47.27
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
46.23
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
25.59
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
33.05
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.03
Gazyağı
40.46
Hissenet
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LPG motorin akaryakıt fiyatları benzin ne kadar
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