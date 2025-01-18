Akaryakıt tabelası yeniden değişti! Bu gece yarısı pompaya yansıdı... 18 Ocak benzin, motorin, otogaz fiyatları

Orta Doğu'da yaşananlar, petrol fiyatlarında ve dolarda yaşanan dalgalanmalar akaryakıt tabelasını doğrudan etkiliyor. Otomobil sahiplerinin akaryakıt tabelasını değişip değişmediğini merak ederken bu gece yarısı itibarıyla pompaya yeni bir zam yansıdı.

Yüzde 6'lık ÖTV zammından sonra akaryakıt fiyatları defalarca değişti. Buna göre birkaç gün önce motorine 1 lira 47 kuruş zam gelmişti. Benzin kullanan araç sahipleri ise benzin için ne zaman zam geleceğini merak ediyordu.

En son 7 Ocak tarihinde 1 lira 27 kuruş zamlanan benzin bu gece yarısı itibarıyla ise 91 kuruş zamlandı.

Peki güncel akaryakıt tabelası nasıl oldu? İşte güncel akaryakıt tabelası:

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 46,23 TL

Motorin: 47,24 TL

LPG: 26,17 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 46,73 TL

Motorin: 47,90 TL

LPG: 26,11 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 47,10 TL

Motorin: 48,29 TL

LPG: 26,01 TL