Akaryakıt tabelasında bu hafta ikinci zam! Cüzdanlar boş kalacak, tarih belli oldu (29 Ağustos 2025 benzin, motorin, LPG)

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği motorin, benzin ve otogaz fiyatlarında değişim olmaya devam ediyor. Zam ve indirimler ile akaryakıt tabelası sık sık değişirken bu hafta gelen zamlar araç sahipleri için kötü haber oldu.

TABELA DEĞİŞMİŞTİ

Çarşamaba günü benzine gelen zammın ardından motorin için de zam haberi geldi. Çarşamba günü benzine 1 lira 21 kuruş zam gelmişti. Benzinin litresi İstanbul'da 53 lira sınırına çıkarken, bazı şehirlerde ise 55 lirayı aşmıştı. Otogaz için herhangi bir zam haberi yokken motorine zam beklenmeye başladı.



MOTORİNE ZAM BEKLENİYOR

Buna göre yarından itibaren motorine 1 lirayı aşan bir zam bekleniyor. Gece yarısı tabelaya yansıması beklenen zam öncesi ise akaryakıt fiyatları merak ediliyor.

İşte güncel akaryakıt fiyatları...



İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 52.84 TL

Motorin litre fiyatı: 52.15 TL

LPG litre fiyatı: 26.51 TL



İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 52.69 TL

Motorin litre fiyatı: 52.03 TL

LPG litre fiyatı: 25.88 TL



ANKARA

Benzin litre fiyatı: 53.63 TL

Motorin litre fiyatı: 53.09 TL

LPG litre fiyatı: 26.40 TL



İZMİR

Benzin litre fiyatı: 53.95 TL

Motorin litre fiyatı: 53.43 TL

LPG litre fiyatı: 26.33 TL