FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emtia

Akaryakıt tabelasında bu hafta ikinci zam! Cüzdanlar boş kalacak, tarih belli oldu (29 Ağustos 2025 benzin, motorin, LPG)

Brent petrol fiyatları, dolar kurundaki dalgalı seyir akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt tabelasında yeni bir zam görüldü. Buna göre, 30 Ağustos tarihinde akaryakıta zam gelecek. Peki, benzin, motorin ve otogazda güncel akaryakıt fiyatlarında son durum ne? İşte 29 Ağustos 2025 güncel akaryakıtta fiyatlar...

Akaryakıt tabelasında bu hafta ikinci zam! Cüzdanlar boş kalacak, tarih belli oldu (29 Ağustos 2025 benzin, motorin, LPG)
Ezgi Sivritepe

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği motorin, benzin ve otogaz fiyatlarında değişim olmaya devam ediyor. Zam ve indirimler ile akaryakıt tabelası sık sık değişirken bu hafta gelen zamlar araç sahipleri için kötü haber oldu.

Akaryakıt tabelasında bu hafta ikinci zam! Cüzdanlar boş kalacak, tarih belli oldu (29 Ağustos 2025 benzin, motorin, LPG) 1

TABELA DEĞİŞMİŞTİ

Çarşamaba günü benzine gelen zammın ardından motorin için de zam haberi geldi. Çarşamba günü benzine 1 lira 21 kuruş zam gelmişti. Benzinin litresi İstanbul'da 53 lira sınırına çıkarken, bazı şehirlerde ise 55 lirayı aşmıştı. Otogaz için herhangi bir zam haberi yokken motorine zam beklenmeye başladı.
Akaryakıt tabelasında bu hafta ikinci zam! Cüzdanlar boş kalacak, tarih belli oldu (29 Ağustos 2025 benzin, motorin, LPG) 2

MOTORİNE ZAM BEKLENİYOR

Buna göre yarından itibaren motorine 1 lirayı aşan bir zam bekleniyor. Gece yarısı tabelaya yansıması beklenen zam öncesi ise akaryakıt fiyatları merak ediliyor.
İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Akaryakıt tabelasında bu hafta ikinci zam! Cüzdanlar boş kalacak, tarih belli oldu (29 Ağustos 2025 benzin, motorin, LPG) 3

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 52.84 TL
Motorin litre fiyatı: 52.15 TL
LPG litre fiyatı: 26.51 TL

Akaryakıt tabelasında bu hafta ikinci zam! Cüzdanlar boş kalacak, tarih belli oldu (29 Ağustos 2025 benzin, motorin, LPG) 4

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 52.69 TL
Motorin litre fiyatı: 52.03 TL
LPG litre fiyatı: 25.88 TL
Akaryakıt tabelasında bu hafta ikinci zam! Cüzdanlar boş kalacak, tarih belli oldu (29 Ağustos 2025 benzin, motorin, LPG) 5

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 53.63 TL
Motorin litre fiyatı: 53.09 TL
LPG litre fiyatı: 26.40 TL

Akaryakıt tabelasında bu hafta ikinci zam! Cüzdanlar boş kalacak, tarih belli oldu (29 Ağustos 2025 benzin, motorin, LPG) 6

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 53.95 TL
Motorin litre fiyatı: 53.43 TL
LPG litre fiyatı: 26.33 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
52.13
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
52.81
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
27.03
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
34.52
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
30.52
Gazyağı
43.26
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Brent petrol fiyatı ne kadar? (29 Ağustos 2025)Brent petrol fiyatı ne kadar? (29 Ağustos 2025)
LPG ithalatı haziranda yıllık olarak azaldı!LPG ithalatı haziranda yıllık olarak azaldı!
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Otogaz Akaryakıt akaryakıt fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kerem Aktürkoğlu'nda sıcak gelişme! İstanbul'a yalnız döndüler...

Kerem Aktürkoğlu'nda sıcak gelişme! İstanbul'a yalnız döndüler...

Sergen Yalçın dönemi resmen başlıyor!

Sergen Yalçın dönemi resmen başlıyor!

Bankacılık uygulamasından gelen bildirim mağdur etti!

Bankacılık uygulamasından gelen bildirim mağdur etti!

'Patlama an meselesi' diyerek uyardı: "Her şey hazır"

'Patlama an meselesi' diyerek uyardı: "Her şey hazır"

Akaryakıt tabelasında bu hafta ikinci zam!

Akaryakıt tabelasında bu hafta ikinci zam!

Altında son 5 haftanın zirvesi!

Altında son 5 haftanın zirvesi!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.