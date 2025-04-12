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  4. Akaryakıt tabelasında bu kez zam var! Pompaya gece yarısı yansıdı... Araç sahipleri dikkat: İndirim son buldu (12 Nisan 2025 güncel akaryakıt tabelası)

Akaryakıt tabelasında bu kez zam var! Pompaya gece yarısı yansıdı... Araç sahipleri dikkat: İndirim son buldu (12 Nisan 2025 güncel akaryakıt tabelası)

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
12.04.2025 08:34
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Brent petrol fiyatının 60 dolara kadar gerilemesinin ardından akaryakıt tabelaları peş peşe indirim haberleri ile güncellenmeye başladı. Motorin, otogaz ve benzine indirimlerin gelmesinin ardından bugün indirim rüzgarı son buldu. Benzine iki gün üst üste gelen indirimin ardından bugün zam geldi. Peki, benzin, motorin ve otogaz tabelasında son durum ne? İşte detaylar..

Akaryakıt tabelasında bu kez zam var! Pompaya gece yarısı yansıdı... Araç sahipleri dikkat: İndirim son buldu (12 Nisan 2025 güncel akaryakıt tabelası)

Araç sahipleri akaryakıta tabelalarının değişme hızına yetişemiyor! Bu hafta peş peşe indirimler pompaya yansırken bugün yeniden tabela değişti. Brent petrolün 74 dolardan 60 dolara kadar inmesinin ardından akaryakıt fiyatları da güncellenmeye başlamıştı.
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İNDİRİMİN ÖMRÜ KISA SÜRDÜ

Salı günü motorine 2 lira 64 kuruş indirim gelirken benzine de 10 Nisan tarihinde 2 lira 24 kuruş ardından 1 lira 35 kuruş indirim geldi. Böylece benzine 3 lira 59 kuruş indirim gelmiş oldu.

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1 GÜN BİLE GEÇMEDEN ZAM

Benzin tabelasının değişiminden 1 gün bile geçmeden bu kez zam geldi! Buna göre bu gece yarısı pompaya yansıtılan zam ile benzinin litresi 82 kuruş arttı. Motorin ve otogazda ise fiyat değişimi olmadı.
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12 Nisan 2025 güncel akaryakıt tabelası...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 44.18 TL/LT
Motorin: 44.32 TL/LT
LPG: 27,39 TL/LT
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İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 44.03 TL/LT
Motorin: 44.20 TL/LT
LPG: 26,79 TL/LT

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İZMİR

Benzin: 45.12 TL/LT
Motorin: 45.43 TL/LT
LPG: 27,24 TL/LT

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ANKARA

Benzin: 44.75 TL/LT
Motorin: 45.07 TL/LT
LPG: 27,29 TL/LT

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
44.3
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
44.16
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
23.93
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.69
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
26.19
Gazyağı
37
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Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Zam akaryakıt fiyatları
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