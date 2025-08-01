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Akaryakıta beklentinin üstünde zam! 57 lirayı aşacak, araç sahiplerini üzecek haber... (Motorin, benzin, otogaz 1 Ağustos 2025)

Petrol fiyatlarının yükselmesi, jeopolitik gerilimler ve dolar kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Araç sahiplerini üzen haber ise dün gelmişti. Motorin ve benzine 1 lira zam beklenirken daha fazla zammın gelebileceği öğrenildi. Peki 1 Ağustos 2025 tarihinde güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

Akaryakıta beklentinin üstünde zam! 57 lirayı aşacak, araç sahiplerini üzecek haber... (Motorin, benzin, otogaz 1 Ağustos 2025)
Ezgi Sivritepe

Akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında yeni bir zammın haberi dün gelmişti. Jeopolitik gerilimler, döviz kurundaki dalgalnmalar, Brent petroldeki fiyat değişimi gibi etkenler akaryakıt tabelasını dpoğrudan etkiliyor.

Akaryakıta beklentinin üstünde zam! 57 lirayı aşacak, araç sahiplerini üzecek haber... (Motorin, benzin, otogaz 1 Ağustos 2025) 1

Son olarak, yarın zam geleceği öğrenilmişti. Motorin ve benzine 1'er lira zam beklenirken otogaz için herhangi bir zam bilgisi yoktu. Ancak, alınan son haberlere göre bu gece yarısı itibarıyla motorin ve benzine 1 liradan daha fazla zam beklenmeye başlandı.

YARIN AKARYAKITA DEV ZAM GELİYOR!

Zammın ardından benzinin litresi bazı şehirlerde 55 lira sınırına dayanacak, motorinin litresi ise 57 lirayı aşacak. 1 Ağustos itibarıyla Türkiye'de en pahalı benzin ve motorin Hakkari'de satılıyor.
Akaryakıta beklentinin üstünde zam! 57 lirayı aşacak, araç sahiplerini üzecek haber... (Motorin, benzin, otogaz 1 Ağustos 2025) 2

1 Ağustos itibarıyla Hakkari'de benzinin litresi 53,55 liradan, motorinin litresi ise 56,09 liradan satılıyor. Zamla birlikte Hakkari'de benzin 55 lira sınırına dayanacak, motorinin fiyatı ise 57 lirayı aşacak.

Peki 1 Ağustos 2025 tarihinde güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar...

Akaryakıta beklentinin üstünde zam! 57 lirayı aşacak, araç sahiplerini üzecek haber... (Motorin, benzin, otogaz 1 Ağustos 2025) 3

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 51.36 TL

Motorin litre fiyatı: 53.70 TL

LPG litre fiyatı: 26.51 TL
Akaryakıta beklentinin üstünde zam! 57 lirayı aşacak, araç sahiplerini üzecek haber... (Motorin, benzin, otogaz 1 Ağustos 2025) 4

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 51.21 TL

Motorin litre fiyatı: 53.58 TL

LPG litre fiyatı: 25.88 TL

Akaryakıta beklentinin üstünde zam! 57 lirayı aşacak, araç sahiplerini üzecek haber... (Motorin, benzin, otogaz 1 Ağustos 2025) 5

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 52.07 TL

Motorin litre fiyatı: 54.60 TL

LPG litre fiyatı: 26.40 TL
Akaryakıta beklentinin üstünde zam! 57 lirayı aşacak, araç sahiplerini üzecek haber... (Motorin, benzin, otogaz 1 Ağustos 2025) 6

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 52.40 TL

Motorin litre fiyatı: 54.94 TL

LPG litre fiyatı: 26.33 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
53.67
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
51.34
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
28.23
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
36.31
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
31.4
Gazyağı
44.24
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