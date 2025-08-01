Akaryakıta beklentinin üstünde zam! 57 lirayı aşacak, araç sahiplerini üzecek haber... (Motorin, benzin, otogaz 1 Ağustos 2025)

Akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında yeni bir zammın haberi dün gelmişti. Jeopolitik gerilimler, döviz kurundaki dalgalnmalar, Brent petroldeki fiyat değişimi gibi etkenler akaryakıt tabelasını dpoğrudan etkiliyor.

Son olarak, yarın zam geleceği öğrenilmişti. Motorin ve benzine 1'er lira zam beklenirken otogaz için herhangi bir zam bilgisi yoktu. Ancak, alınan son haberlere göre bu gece yarısı itibarıyla motorin ve benzine 1 liradan daha fazla zam beklenmeye başlandı.

YARIN AKARYAKITA DEV ZAM GELİYOR!

Zammın ardından benzinin litresi bazı şehirlerde 55 lira sınırına dayanacak, motorinin litresi ise 57 lirayı aşacak. 1 Ağustos itibarıyla Türkiye'de en pahalı benzin ve motorin Hakkari'de satılıyor.



1 Ağustos itibarıyla Hakkari'de benzinin litresi 53,55 liradan, motorinin litresi ise 56,09 liradan satılıyor. Zamla birlikte Hakkari'de benzin 55 lira sınırına dayanacak, motorinin fiyatı ise 57 lirayı aşacak.

Peki 1 Ağustos 2025 tarihinde güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar...



İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 51.36 TL

Motorin litre fiyatı: 53.70 TL

LPG litre fiyatı: 26.51 TL



İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 51.21 TL

Motorin litre fiyatı: 53.58 TL

LPG litre fiyatı: 25.88 TL



ANKARA

Benzin litre fiyatı: 52.07 TL

Motorin litre fiyatı: 54.60 TL

LPG litre fiyatı: 26.40 TL



İZMİR

Benzin litre fiyatı: 52.40 TL

Motorin litre fiyatı: 54.94 TL

LPG litre fiyatı: 26.33 TL