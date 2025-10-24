FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emtia

Akaryakıta bu gece okkalı zam geliyor! Depoları doldurun, tabela değişiyor (24 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları)

Akaryakıta dev zam geliyor! Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında son gelişmeler merak ediliyor. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar dışında ABD'nin Rusya'ya ambargo uygulaması da akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Son alınan bilgiye göre ise akaryakıta zam gelecek. Peki, motorin, benzin ve otogaz şu anda ne kadar? 24 Ekim Cuma günü güncel fiyatlar...

Akaryakıta bu gece okkalı zam geliyor! Depoları doldurun, tabela değişiyor (24 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları)
Ezgi Sivritepe

Akaryakıta zam geliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna savaşını sonlandırma hedefiyle Rus enerji devleri Rosneft ve Lukoil’e yaptırım uygulama kararı akaryakıt fiyatlarını etkiledi. Bu hamlenin ardından akaryakıt fiyatlarına büyük bir zam beklentisi de oluşmaya başladı.

Akaryakıta bu gece okkalı zam geliyor! Depoları doldurun, tabela değişiyor (24 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları) 1

YENİ KRİZ BAŞLAYABİLİR

Yaptırım kararının ardından Brent petrol fiyatları yüzde 5’e yakın yükseldi. Uzmanlara göre ABD’nin Rus petrol ihracatına yönelik bu adımı, enerji piyasalarında yeni bir kriz dalgası başlatabilir.

Araç sahipleri ise akaryakıta zam gelip gelmeyeceğini merak ederken Gazeteci Olcay Aydilek, kötü haberi verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden akaryakıta zam geleceğini açıklayan Aydilek, bu gece yarısı zam geleceğini kaydetti.

Akaryakıta bu gece okkalı zam geliyor! Depoları doldurun, tabela değişiyor (24 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları) 2

"SON YILLARIN EN YÜKSEĞİ"

Aydilek'in paylaşımına göre, "Motorin fiyatına bu gece yarısından itibaren 3 TL 4 kuruşluk zam yapılacak. Bu artış, son yılların en yüksek tek seferlik zammı olarak kayıtlara geçecek" sözlerini kullandı.

Peki 24 Ekim 2025 tarihinde motorin, benzin ve otogaz fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt tabelasında son durum ne? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...
Akaryakıta bu gece okkalı zam geliyor! Depoları doldurun, tabela değişiyor (24 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları) 3

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzin: 52.31 TL
  • Motorin: 52.40 TL
  • LPG: 27.71 TL
    Akaryakıta bu gece okkalı zam geliyor! Depoları doldurun, tabela değişiyor (24 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları) 4

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzin: 52.15 TL
  • Motorin: 52.27 TL
  • LPG: 27.08 TL

Akaryakıta bu gece okkalı zam geliyor! Depoları doldurun, tabela değişiyor (24 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları) 5

ANKARA

  • Benzin: 53.14 TL
  • Motorin: 53.42 TL
  • LPG: 27.60 TL

Akaryakıta bu gece okkalı zam geliyor! Depoları doldurun, tabela değişiyor (24 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları) 6

İZMİR

Benzin: 53.49 TL
Motorin: 53.73 TL
LPG: 27.53 TL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
85 yıllık dev firma iflas ediyor!85 yıllık dev firma iflas ediyor!
Altın için gözler 15.30'da! Piyasalar alev almıştıAltın için gözler 15.30'da! Piyasalar alev almıştı

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
52.33
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
52.24
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
26.68
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
33.42
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.47
Gazyağı
42.95
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Zam Otogaz Akaryakıt akaryakıt fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

Samsunspor, Avrupa'da tarih yazıyor! Şimdi de Dinamo Kiev'i dize getirdiler...

Samsunspor, Avrupa'da tarih yazıyor! Şimdi de Dinamo Kiev'i dize getirdiler...

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Sadece 1 kişi yetiştirdi! 'Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL'ye satılmazdı'

Sadece 1 kişi yetiştirdi! 'Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL'ye satılmazdı'

ŞOK'a UGG botlar geliyor!

ŞOK'a UGG botlar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.