Akaryakıta bu gece okkalı zam geliyor! Depoları doldurun, tabela değişiyor (24 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları)

Akaryakıta zam geliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna savaşını sonlandırma hedefiyle Rus enerji devleri Rosneft ve Lukoil’e yaptırım uygulama kararı akaryakıt fiyatlarını etkiledi. Bu hamlenin ardından akaryakıt fiyatlarına büyük bir zam beklentisi de oluşmaya başladı.

YENİ KRİZ BAŞLAYABİLİR

Yaptırım kararının ardından Brent petrol fiyatları yüzde 5’e yakın yükseldi. Uzmanlara göre ABD’nin Rus petrol ihracatına yönelik bu adımı, enerji piyasalarında yeni bir kriz dalgası başlatabilir.

Araç sahipleri ise akaryakıta zam gelip gelmeyeceğini merak ederken Gazeteci Olcay Aydilek, kötü haberi verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden akaryakıta zam geleceğini açıklayan Aydilek, bu gece yarısı zam geleceğini kaydetti.

"SON YILLARIN EN YÜKSEĞİ"

Aydilek'in paylaşımına göre, "Motorin fiyatına bu gece yarısından itibaren 3 TL 4 kuruşluk zam yapılacak. Bu artış, son yılların en yüksek tek seferlik zammı olarak kayıtlara geçecek" sözlerini kullandı.

Peki 24 Ekim 2025 tarihinde motorin, benzin ve otogaz fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt tabelasında son durum ne? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...



İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 52.31 TL

Motorin: 52.40 TL

LPG: 27.71 TL



İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 52.15 TL

Motorin: 52.27 TL

LPG: 27.08 TL

ANKARA

Benzin: 53.14 TL

Motorin: 53.42 TL

LPG: 27.60 TL

İZMİR

Benzin: 53.49 TL

Motorin: 53.73 TL

LPG: 27.53 TL