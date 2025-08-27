Akaryakıta gece yarısı zam geldi! Araç sahiplerini üzecek haber: Benzin, motorin ve LPG...(27 Ağustos 2025)

Akarayakıta zam geldi! Motorin, benzin ve otogaz ne kadar? Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt tabelası bu gece yarısı itibarıyla değişti. Jeopolitik gerilimler, dolar kurunun yükselmesi gibi etkenler bu gece yarısı akaryakıt tabelasına yansıdı.

AKARYAKIT TABELASINA ZAM!

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında son durum ise belli oldu. 27 Ağustos 2025 tarihinde akaryakıt tabelası değişti. Motorin ve otogaza zam gelmezken benzin fiyatı değişti.

MOTORİN, BENZİN VE OTOGAZ NE KADAR?

Geçtiğimiz aylarda gelen zamlar nedeniyle 50 lirayı aşan benzin ve motorin fiyatlarında ise yeni zam ile beraber ne kadar olduğu merak ediliyor.

Benzinin litre fiyatı 1,21 TL arttı. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt tabelalarında son durum ne? İşte güncel akaryakıt tabelası...



İSTANBUL AVRUPA YAKASI



Benzin: 52,84 TL

Motorin: 52,15 TL

LPG:26,51 TL



İSTANBUL ANADOLU YAKASI



Benzin: 52,69 TL

Motorin: 52,03 TL

LPG: 26,51 TL



ANKARA

Benzin: 53,63 TL

Motorin: 53,09 TL

LPG: 26,40 TL



İZMİR

