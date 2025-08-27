FİNANS

Akaryakıta gece yarısı zam geldi! Araç sahiplerini üzecek haber: Benzin, motorin ve LPG...(27 Ağustos 2025)

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında tabela yeniden değişti. Jeopolitik gerilimler, dolar kurunun yükselmesi pompaya yansıdı. Benzin, motorin ve otogaz fiyatlarını merak eden araç sahipleri için bu gece yarısı itibarıyla tabela değişti. Peki 27 Ağustos 2025 tarihinde güncel akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Benzin, motorin ve LPG kaç lira? Akaryakıta ne kadar zam geldi? İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Akarayakıta zam geldi! Motorin, benzin ve otogaz ne kadar? Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt tabelası bu gece yarısı itibarıyla değişti. Jeopolitik gerilimler, dolar kurunun yükselmesi gibi etkenler bu gece yarısı akaryakıt tabelasına yansıdı.

AKARYAKIT TABELASINA ZAM!

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında son durum ise belli oldu. 27 Ağustos 2025 tarihinde akaryakıt tabelası değişti. Motorin ve otogaza zam gelmezken benzin fiyatı değişti.

MOTORİN, BENZİN VE OTOGAZ NE KADAR?

Geçtiğimiz aylarda gelen zamlar nedeniyle 50 lirayı aşan benzin ve motorin fiyatlarında ise yeni zam ile beraber ne kadar olduğu merak ediliyor.
Benzinin litre fiyatı 1,21 TL arttı. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt tabelalarında son durum ne? İşte güncel akaryakıt tabelası...
İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzin: 52,84 TL
  • Motorin: 52,15 TL
  • LPG:26,51 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzin: 52,69 TL
  • Motorin: 52,03 TL
  • LPG: 26,51 TL
ANKARA

  • Benzin: 53,63 TL
  • Motorin: 53,09 TL
  • LPG: 26,40 TL
İZMİR

  • Benzin: 53,95 TL
  • Motorin: 53,43 TL
  • LPG: 26,33 TL
AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
52.12
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
52.81
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
27.03
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
34.52
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
30.52
Gazyağı
42.55
benzin LPG motorin Zam Akaryakıt akaryakıt fiyatları
