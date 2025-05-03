Akaryakıta indirim var! Tabela o tarihte değişecek, araç sahipleri dikkat... Motorin, benzin ve LPG fiyatlarında son durum...

Trump'ın gümrük vergileri ile ilgili ve diğer kararları sonucunda oluşnan belirsizlik ortamı petrol fiyatlarını etkiliyor. Brent petrol fiyatlarının dalgalanması, döviz kurundaki hareketlilik gibi etkenler akaryakıt fiyatlarının doğrudan etkilenmesine neden oluyor.

Birçok sektörü ve araç sahiplerinin yakından ilgilendiği akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişimin haberi de geldi. Buna göre tabela hafta içinde değişecek.

LPG'YE İNDİRİM GELİYOR

Petrol fiyatlarındaki dalgalı durum tabelaya 6 Mayıs Salı günü yansıması bekleniyor. Türkiye Gazetesi'nin sektör kaynaklarından edindiği bilgilere göre oto gaza indirim gelecek.

Motorin ve benzine indirim beklenmezken oto gazın litresine 1 lira 20 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. İndirim yansıması sonrası otogazın litresinin 25 lira ile 26 lira arasında olması bekleniyor.

Peki 3 Mayıs 2025 tarihinde güncel akaryakıt tabelalarında son durum ne? İşte motorin, benzin ve otogaz tabelalarındaki fiyatlar...



BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA?

İstanbul (Avrupa): 45.20 TL

İstanbul (Anadolu): 45.05 TL

Ankara: 45.81 TL

İzmir: 46.17 TL

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA?

İstanbul (Avrupa): 45.41 TL

İstanbul (Anadolu): 45.29 TL

Ankara: 46.22 TL

İzmir: 46.56 TL

OTO GAZIN LİTRESİ KAÇ LİRA?

İstanbul (Avrupa): 27.39 TL

İstanbul (Anadolu): 26.79 TL

Ankara: 27.29 TL

İzmir: 27.24 TL