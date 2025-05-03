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Akaryakıta indirim var! Tabela o tarihte değişecek, araç sahipleri dikkat... Motorin, benzin ve LPG fiyatlarında son durum...

Brent petrol fiyatlarının bir yukarı bir aşağı yönlü hareketi akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği motorin, benzin ve otogaz fiyatlarında yeni bir değişim var mı yok mu araştırılıyor. Buna göre, tabelada yeni bir değişimin de haberi geldi. Peki, motorin, benzin ve otogazda fiyatlara indirim gelecek mi? Tabela ne zaman değişecek? İşte detaylar...

Akaryakıta indirim var! Tabela o tarihte değişecek, araç sahipleri dikkat... Motorin, benzin ve LPG fiyatlarında son durum...
Ezgi Sivritepe

Trump'ın gümrük vergileri ile ilgili ve diğer kararları sonucunda oluşnan belirsizlik ortamı petrol fiyatlarını etkiliyor. Brent petrol fiyatlarının dalgalanması, döviz kurundaki hareketlilik gibi etkenler akaryakıt fiyatlarının doğrudan etkilenmesine neden oluyor.

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Birçok sektörü ve araç sahiplerinin yakından ilgilendiği akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişimin haberi de geldi. Buna göre tabela hafta içinde değişecek.

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LPG'YE İNDİRİM GELİYOR

Petrol fiyatlarındaki dalgalı durum tabelaya 6 Mayıs Salı günü yansıması bekleniyor. Türkiye Gazetesi'nin sektör kaynaklarından edindiği bilgilere göre oto gaza indirim gelecek.

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Motorin ve benzine indirim beklenmezken oto gazın litresine 1 lira 20 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. İndirim yansıması sonrası otogazın litresinin 25 lira ile 26 lira arasında olması bekleniyor.

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Peki 3 Mayıs 2025 tarihinde güncel akaryakıt tabelalarında son durum ne? İşte motorin, benzin ve otogaz tabelalarındaki fiyatlar...

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BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA?

İstanbul (Avrupa): 45.20 TL
İstanbul (Anadolu): 45.05 TL
Ankara: 45.81 TL
İzmir: 46.17 TL

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MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA?

İstanbul (Avrupa): 45.41 TL
İstanbul (Anadolu): 45.29 TL
Ankara: 46.22 TL
İzmir: 46.56 TL

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OTO GAZIN LİTRESİ KAÇ LİRA?

İstanbul (Avrupa): 27.39 TL
İstanbul (Anadolu): 26.79 TL
Ankara: 27.29 TL
İzmir: 27.24 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
45.38
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
45.17
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.94
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
30.75
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.01
Gazyağı
38.37
Hissenet
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