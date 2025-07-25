Akaryakıta zam geldi! Araç sahiplerini üzen haber: Motorin, benzin, otogaz... Tabela değişti (25 Temmuz 2025)

Akaryakıt fiyatları küresel ölçekte yaşananlardan etkileniyor. Jeopolitik gerilimler, petrol fiyatları ve dolar kurundaki dalgalanmalar akaryakıt tabelasına zam veya indirim olarak yansıyor. Son olarak ise akaryakıt tabelasına zam göründü.

LPG'YE ZAM GELDİ

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt tabelasında hızlı değişimler yaşanmıştı. Ama son günlerde tabelada herhangi bir fiyat artışı görülmemişti derken dün kötü haber geldi. Otogaz kullanan araç sahipleri için zam geldi. LPG fiyatına litre başına 42 kuruşluk zam yapıldı.



Gece yarısı itibarıyla tabelaya yansıyan zammın ardınadn güncel fiyatlar ise merak edildi. Motorin ve benzine ise herhangi bir zam veya indirim beklenmiyor.

Peki 25 Temmuz 2025, akaryakıt tabelasında son durum ne? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...



İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 51,33 TL

Motorin: 53,67 TL

LPG: 26,48 TL



İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 51,12 TL

Motorin: 54,49 TL

LPG: 25,88 TL



ANKARA

Benzin: 51,96 TL

Motorin: 54,49 TL

LPG: 26,38 TL

İZMİR