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Akaryakıta zam geldi! Araç sahiplerini üzen haber: Motorin, benzin, otogaz... Tabela değişti (25 Temmuz 2025)

Jeopolitik gerilimler, dolar kurundaki dalgalanmalar ve petrol fiyatları nedeniyle akaryakıta da zam geliyor. Dün alınan bir habere göre bugün otogaza zam bekleniyordu. Araç sahiplerini üzen haber sonrası gece yarısı itibarıyla akaryakıt tabelası değişti. Peki güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları ne kadar? Araç sahiplerini doğrudan ilgilendiren fiyatlarda son durum ne? İşte detaylar...

Akaryakıta zam geldi! Araç sahiplerini üzen haber: Motorin, benzin, otogaz... Tabela değişti (25 Temmuz 2025)
Ezgi Sivritepe

Akaryakıt fiyatları küresel ölçekte yaşananlardan etkileniyor. Jeopolitik gerilimler, petrol fiyatları ve dolar kurundaki dalgalanmalar akaryakıt tabelasına zam veya indirim olarak yansıyor. Son olarak ise akaryakıt tabelasına zam göründü.

Akaryakıta zam geldi! Araç sahiplerini üzen haber: Motorin, benzin, otogaz... Tabela değişti (25 Temmuz 2025) 1

LPG'YE ZAM GELDİ

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt tabelasında hızlı değişimler yaşanmıştı. Ama son günlerde tabelada herhangi bir fiyat artışı görülmemişti derken dün kötü haber geldi. Otogaz kullanan araç sahipleri için zam geldi. LPG fiyatına litre başına 42 kuruşluk zam yapıldı.
Akaryakıta zam geldi! Araç sahiplerini üzen haber: Motorin, benzin, otogaz... Tabela değişti (25 Temmuz 2025) 2

Gece yarısı itibarıyla tabelaya yansıyan zammın ardınadn güncel fiyatlar ise merak edildi. Motorin ve benzine ise herhangi bir zam veya indirim beklenmiyor.
Peki 25 Temmuz 2025, akaryakıt tabelasında son durum ne? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...
Akaryakıta zam geldi! Araç sahiplerini üzen haber: Motorin, benzin, otogaz... Tabela değişti (25 Temmuz 2025) 2

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzin: 51,33 TL
  • Motorin: 53,67 TL
  • LPG: 26,48 TL
    Akaryakıta zam geldi! Araç sahiplerini üzen haber: Motorin, benzin, otogaz... Tabela değişti (25 Temmuz 2025) 4

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzin: 51,12 TL
  • Motorin: 54,49 TL
  • LPG: 25,88 TL
    Akaryakıta zam geldi! Araç sahiplerini üzen haber: Motorin, benzin, otogaz... Tabela değişti (25 Temmuz 2025) 5

ANKARA

  • Benzin: 51,96 TL
  • Motorin: 54,49 TL
  • LPG: 26,38 TL

Akaryakıta zam geldi! Araç sahiplerini üzen haber: Motorin, benzin, otogaz... Tabela değişti (25 Temmuz 2025) 6

İZMİR

  • Benzin: 52,29 TL
  • Motorin: 54,83 TL
  • LPG: 26,33 TL
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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
53.65
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
51.32
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
28.23
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
36.31
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
31.4
Gazyağı
44.24
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benzin motorin akaryakıt istasyonu Otogaz akaryakıt fiyatları
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