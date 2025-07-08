Akaryakıta zam geliyor! Araç sahiplerini üzen haber, tabela değişecek... Tarih belli oldu (Motorin, benzin ve otogaz güncel fiyatlar)

Akaryakıya yarından itibaren yeni bir zam geliyor. ÖTV oranları Haziran enflasyonunun açıklanması ile beraber değişmişti. Böylece akaryakıta zam gelmişti. Benzinde 2,26 lira, motorinde 2,12 lira, LPG'de ise 97 kuruşluk artış yaşanmıştı.

AKARYAKITA ZAM GELİYOR

Jeopolitik gerilimler, global piyasalarda dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler ile birlikte akaryakıta yeni bir zammın kapısı aralandı. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında yeni bir zammın haberi geldi.



ÇARŞAMBA GÜNÜ TABELA DEĞİŞİYOR

Buna göre, yarından itibaren geçerli olmak üzere motorine zam geliyor. Küresel bazda yükselen motorin fiyatları nedeniyle litre başına 1.15 lira zam yapılacak. Zam Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak.



Benzin ve otogaz için ise herhangi bir zam veya indirim beklenmiyor. Peki 8 Temmuz 2025 tarihinde motorin, benzin ve otogaz fiyatları ne kadar? İşte Ankara, İstanbul ve İzmir'de akaryakıt tabelası...



İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 51.21 TL

Motorin litre fiyatı: 52.40 TL

LPG litre fiyatı: 26.06 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 51.07 TL

Motorin litre fiyatı: 52.29 TL

LPG litre fiyatı: 25.46 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 51.89 TL

Motorin litre fiyatı: 53.27 TL

LPG litre fiyatı: 25.96 TL

İZMİR