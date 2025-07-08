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Akaryakıta zam geliyor! Araç sahiplerini üzen haber, tabela değişecek... Tarih belli oldu (Motorin, benzin ve otogaz güncel fiyatlar)

Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmeye devam ediyor. Jeopolitik gerilimler, dolar kurundaki ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve ÖTV oranlarındaki değişimler ile akaryakıt tabelası değişiyor. Son olarak ÖTV oranlarındaki değişimle beraber akaryakıt tabelası güncellenmişti. Bu gece yarısı itibarıyla akaryakıta yeni bir zam bekleniyor. 8 Temmuz 2025 tarihinde motorin, benzin ve otogazda güncel fiyatlar...

Akaryakıta zam geliyor! Araç sahiplerini üzen haber, tabela değişecek... Tarih belli oldu (Motorin, benzin ve otogaz güncel fiyatlar)
Ezgi Sivritepe

Akaryakıya yarından itibaren yeni bir zam geliyor. ÖTV oranları Haziran enflasyonunun açıklanması ile beraber değişmişti. Böylece akaryakıta zam gelmişti. Benzinde 2,26 lira, motorinde 2,12 lira, LPG'de ise 97 kuruşluk artış yaşanmıştı.

Akaryakıta zam geliyor! Araç sahiplerini üzen haber, tabela değişecek... Tarih belli oldu (Motorin, benzin ve otogaz güncel fiyatlar) 1

AKARYAKITA ZAM GELİYOR

Jeopolitik gerilimler, global piyasalarda dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler ile birlikte akaryakıta yeni bir zammın kapısı aralandı. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında yeni bir zammın haberi geldi.
Akaryakıta zam geliyor! Araç sahiplerini üzen haber, tabela değişecek... Tarih belli oldu (Motorin, benzin ve otogaz güncel fiyatlar) 2

ÇARŞAMBA GÜNÜ TABELA DEĞİŞİYOR

Buna göre, yarından itibaren geçerli olmak üzere motorine zam geliyor. Küresel bazda yükselen motorin fiyatları nedeniyle litre başına 1.15 lira zam yapılacak. Zam Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak.
Akaryakıta zam geliyor! Araç sahiplerini üzen haber, tabela değişecek... Tarih belli oldu (Motorin, benzin ve otogaz güncel fiyatlar) 3

Benzin ve otogaz için ise herhangi bir zam veya indirim beklenmiyor. Peki 8 Temmuz 2025 tarihinde motorin, benzin ve otogaz fiyatları ne kadar? İşte Ankara, İstanbul ve İzmir'de akaryakıt tabelası...

Akaryakıta zam geliyor! Araç sahiplerini üzen haber, tabela değişecek... Tarih belli oldu (Motorin, benzin ve otogaz güncel fiyatlar) 4

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzin litre fiyatı: 51.21 TL
  • Motorin litre fiyatı: 52.40 TL
  • LPG litre fiyatı: 26.06 TL

Akaryakıta zam geliyor! Araç sahiplerini üzen haber, tabela değişecek... Tarih belli oldu (Motorin, benzin ve otogaz güncel fiyatlar) 5

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzin litre fiyatı: 51.07 TL
  • Motorin litre fiyatı: 52.29 TL
  • LPG litre fiyatı: 25.46 TL

Akaryakıta zam geliyor! Araç sahiplerini üzen haber, tabela değişecek... Tarih belli oldu (Motorin, benzin ve otogaz güncel fiyatlar) 6

ANKARA

  • Benzin litre fiyatı: 51.89 TL
  • Motorin litre fiyatı: 53.27 TL
  • LPG litre fiyatı: 25.96 TL

Akaryakıta zam geliyor! Araç sahiplerini üzen haber, tabela değişecek... Tarih belli oldu (Motorin, benzin ve otogaz güncel fiyatlar) 7

İZMİR

  • Benzin litre fiyatı: 52.22 TL
  • Motorin litre fiyatı: 53.60 TL
  • LPG litre fiyatı: 25.91 TL
    AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
    Akaryakıt
    Satış
    Motorin
    52.38
    Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
    51.19
    Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
    27.07
    Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
    35.7
    Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
    31.3
    Gazyağı
    41.89
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