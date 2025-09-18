Akaryakıta zam geliyor! Tarih belli oldu, araç sahiplerine kötü haber geldi (18 Eylül 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları)

Akaryakıt fiyatları jeopolitik gerilimlerden küresel belirsizliklere kadar pek çok durumdan etkilenmeye devam ediyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam beklenmeye başladı. Geçtiğimiz aylarda sık sık akaryakıta zam ve indirim gelirken bir süredir tabela aynı seyrinde ilerliyordu.

AKARYAKITA ZAM MI GELİYOR?

Okulların açılması ve yaz tatilinin bitmesinin ardından tabelanın değişeceği öğrenildi. Araç sahiplerini üzecek haberi Gazeteci Olcay Aydilek verdi. Aydilek sosyal medya hesabı üzerinden akaryakıta Cumartesi günü zam beklenildiğini belirtti.

CUMARTESİ GÜNÜNÜ İŞARET ETTİ

Aydilek, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda benzine 1 lira zam beklenildiğini aktardı. Motorin ve otogaz için ise herhangi bir zam haberi vermedi. Aydilek'in X paylaşımı şu şekilde:



"Benzine zam kapıda... Uluslararası piyasalarda ürün fiyatının bir "tık" daha artması durumunda cumartesi gününden geçerli 1 TL dolayında zam hesaplanıyor"

Peki 18 Eylül Perşembe 2025 tarihinde güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatlarında son durum ne? İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt tabelasında güncel rakamlar...



İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 52,84 TL

Motorin: 54,25 TL

LPG: 26,51 TL



İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 52,69 TL

Motorin: 54,13 TL

LPG: 25,88 TL



ANKARA

Benzin: 53,63 TL

Motorin: 55,19 TL

LPG: 26,40 TL



İZMİR