FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emtia

Akaryakıta zam geliyor! Tarih belli oldu, araç sahiplerine kötü haber geldi (18 Eylül 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları)

Araç sahiplerini üzecek haber geldi. Jeopolitik gerilimler, küresel belirsizlikler gibi durumlarda akaryakıt fiyatları etkilenmeye devam ediyor. Buna göre Cumartesi gününden itibaren akaryakıta zam beklenmeye başlandı. Peki, güncel akaryakıt tabelasında son durum ne? Benzin, motorin ve otogaz kaç lira? Cumartesi günü akaryakıta ne kadar zam bekleniyor? İşte akaryakıt fiyatlarında son durum...

Akaryakıta zam geliyor! Tarih belli oldu, araç sahiplerine kötü haber geldi (18 Eylül 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları)
Ezgi Sivritepe

Akaryakıt fiyatları jeopolitik gerilimlerden küresel belirsizliklere kadar pek çok durumdan etkilenmeye devam ediyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam beklenmeye başladı. Geçtiğimiz aylarda sık sık akaryakıta zam ve indirim gelirken bir süredir tabela aynı seyrinde ilerliyordu.

Akaryakıta zam geliyor! Tarih belli oldu, araç sahiplerine kötü haber geldi (18 Eylül 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları) 1

AKARYAKITA ZAM MI GELİYOR?

Okulların açılması ve yaz tatilinin bitmesinin ardından tabelanın değişeceği öğrenildi. Araç sahiplerini üzecek haberi Gazeteci Olcay Aydilek verdi. Aydilek sosyal medya hesabı üzerinden akaryakıta Cumartesi günü zam beklenildiğini belirtti.

AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

CUMARTESİ GÜNÜNÜ İŞARET ETTİ

Aydilek, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda benzine 1 lira zam beklenildiğini aktardı. Motorin ve otogaz için ise herhangi bir zam haberi vermedi. Aydilek'in X paylaşımı şu şekilde:

"Benzine zam kapıda... Uluslararası piyasalarda ürün fiyatının bir "tık" daha artması durumunda cumartesi gününden geçerli 1 TL dolayında zam hesaplanıyor"

Akaryakıta zam geliyor! Tarih belli oldu, araç sahiplerine kötü haber geldi (18 Eylül 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları) 2

Peki 18 Eylül Perşembe 2025 tarihinde güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatlarında son durum ne? İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt tabelasında güncel rakamlar...

Akaryakıta zam geliyor! Tarih belli oldu, araç sahiplerine kötü haber geldi (18 Eylül 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları) 3

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzin: 52,84 TL
  • Motorin: 54,25 TL
  • LPG: 26,51 TL
    Akaryakıta zam geliyor! Tarih belli oldu, araç sahiplerine kötü haber geldi (18 Eylül 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları) 4

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzin: 52,69 TL
  • Motorin: 54,13 TL
  • LPG: 25,88 TL
    Akaryakıta zam geliyor! Tarih belli oldu, araç sahiplerine kötü haber geldi (18 Eylül 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları) 5

ANKARA

  • Benzin: 53,63 TL
  • Motorin: 55,19 TL
  • LPG: 26,40 TL
    Akaryakıta zam geliyor! Tarih belli oldu, araç sahiplerine kötü haber geldi (18 Eylül 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları) 6

İZMİR

  • Benzin: 53,95 TL
  • Motorin: 55,53 TL
  • LPG: 26,33 TL
AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
54.4
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
53.07
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
26.23
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
34.67
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.54
Gazyağı
43.4
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emekli promosyon 2025 rakamları güncellendi! Banka banka belli oldu, Yapı Kredi, Ziraat, Akbank, Garanti, QNB, İş Bankası…Emekli promosyon 2025 rakamları güncellendi! Banka banka belli oldu, Yapı Kredi, Ziraat, Akbank, Garanti, QNB, İş Bankası…
Son 1 ayın rekoru kırıldı! Rüzgar kriptodan esiyorSon 1 ayın rekoru kırıldı! Rüzgar kriptodan esiyor
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Otogaz Akaryakıt akaryakıt fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.