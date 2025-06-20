Akaryakıtta keyifleri kaçıracak dev zam! Tarih belli oldu, çifte zam geliyor... (20 Haziran 2025 güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları)

İsrail'in İran'a füze atmasının ardından taraflar arasında resmen misilleme savaşları başladı. İran ve İsrail'den peş peşe sert ve tehditkar dolu sözler gelirken petrol fiyatları da savaşın başladığı ilk günden beri yükselişe geçti. Neredeyse 60 dolara kadar gerileyem petrol fiyatları savaşın başlamasının ardından 79 dolara kadar yaklaştı.

50 LİRAYI AŞMIŞTI

Emtia fiyatlarındaki bu hızlı yükselişin tüm kalemleri etkilemesi beklenirken ilk önce akaryakıt tabelasında zam görüldü. Daha dün motorine 1 lira 88 kuruş, benzine 1 lira 55 kuruş zam gelmişti. Bu zammın ardından motorin fiyatları bazı illerde 50 lirayı aşmıştı. Son zamlarla birlikte 1 haftada İstanbul'da benzine 3 lira, motorine ise 5 lira zam gelmşti.



TABELALAR DEĞİŞECEK

Daha zamlar yeni tabelaya yansımışken yeni bir zam haberi daha geldi. Buna göre, motorin ve benzinin fiyatları değişecek. Otogaz için ise şu anda herhangi bir zam beklenmiyor.



AKARYAKITA ZAM GELECEK

Akaryakıta zammın ise 21 Haziran Cumartesi gece yarısı itibarıyla gelmesi bekleniyor. Zam oranları ise belli oldu.



21 Haziran Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1.51 TL, motorinin litre fiyatına 3.30 TL zam bekleniyor. Motorine yapılacak zammın ardından bazı illerde tabelalarda 55 liranın üstünde rakamların görülmesi bekleniyor.



20 Haziran 2025 tarihinde ise güncel akaryakıt tabelası şu şekilde:





İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 49.99 lira

Motorin: 51.39 lira

LPG: 25.09 lira



İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 49.84 lira

Motorin: 51.27 lira

LPG: 24.49 lira



ANKARA

Benzin: 50.66 lira

Motorin: 52.24 lira

LPG: 24.99 lira



İZMİR

Benzin: 50.99 lira

Motorin: 52.59 lira

LPG: 24.94 lira