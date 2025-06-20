FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emtia

Akaryakıtta keyifleri kaçıracak dev zam! Tarih belli oldu, çifte zam geliyor... (20 Haziran 2025 güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları)

Orta Doğu'da yaşananlardan dolayı petrol fiyatları yükselişe geçti. Petrol fiyatlarının yükselmesi ile beraber akaryakıt fiyatlarına da zam üstüne zam geliyor. Daha dün motorin ve benzine zam gelirken yeni bir zammın daha haberi geldi. Peki, yeni zam ne zaman tabelaya yansıyacak? Motorin, benzin ve otogaz fiyatlarında son durum ne? İşte akaryakıt fiyatlarında son durum...

Akaryakıtta keyifleri kaçıracak dev zam! Tarih belli oldu, çifte zam geliyor... (20 Haziran 2025 güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları)
Ezgi Sivritepe

İsrail'in İran'a füze atmasının ardından taraflar arasında resmen misilleme savaşları başladı. İran ve İsrail'den peş peşe sert ve tehditkar dolu sözler gelirken petrol fiyatları da savaşın başladığı ilk günden beri yükselişe geçti. Neredeyse 60 dolara kadar gerileyem petrol fiyatları savaşın başlamasının ardından 79 dolara kadar yaklaştı.

akaryakıt-2

50 LİRAYI AŞMIŞTI

Emtia fiyatlarındaki bu hızlı yükselişin tüm kalemleri etkilemesi beklenirken ilk önce akaryakıt tabelasında zam görüldü. Daha dün motorine 1 lira 88 kuruş, benzine 1 lira 55 kuruş zam gelmişti. Bu zammın ardından motorin fiyatları bazı illerde 50 lirayı aşmıştı. Son zamlarla birlikte 1 haftada İstanbul'da benzine 3 lira, motorine ise 5 lira zam gelmşti.

akaryakıt-4

TABELALAR DEĞİŞECEK

Daha zamlar yeni tabelaya yansımışken yeni bir zam haberi daha geldi. Buna göre, motorin ve benzinin fiyatları değişecek. Otogaz için ise şu anda herhangi bir zam beklenmiyor.
akaryakıt-5

AKARYAKITA ZAM GELECEK

Akaryakıta zammın ise 21 Haziran Cumartesi gece yarısı itibarıyla gelmesi bekleniyor. Zam oranları ise belli oldu.

akaryakıt-6

21 Haziran Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1.51 TL, motorinin litre fiyatına 3.30 TL zam bekleniyor. Motorine yapılacak zammın ardından bazı illerde tabelalarda 55 liranın üstünde rakamların görülmesi bekleniyor.
akaryakıt-3

20 Haziran 2025 tarihinde ise güncel akaryakıt tabelası şu şekilde:

akaryakıt-14

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 49.99 lira
Motorin: 51.39 lira
LPG: 25.09 lira
akaryakıt-15

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 49.84 lira
Motorin: 51.27 lira
LPG: 24.49 lira

akaryakıt-16

ANKARA

Benzin: 50.66 lira
Motorin: 52.24 lira
LPG: 24.99 lira
akaryakıt-17

İZMİR

Benzin: 50.99 lira
Motorin: 52.59 lira
LPG: 24.94 lira

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın için bu olursa '2 bin 500'e düşer'Altın için bu olursa '2 bin 500'e düşer'
Citroen C3 ve DS3'ler trafikten çekilecek... Türkiye'dekiler ne olacak? Citroen C3 ve DS3'ler trafikten çekilecek... Türkiye'dekiler ne olacak?

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
51.38
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
49.99
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
27.86
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
35.08
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
31.24
Gazyağı
43.54
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Otogaz Akaryakıt akaryakıt fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Nevatim üssü vuruldu, Beerşeba'da dumanlar yükseliyor

Nevatim üssü vuruldu, Beerşeba'da dumanlar yükseliyor

F.Bahçe'den Osimhen bombası! Yapılan teklif ortaya çıktı, herkes şaşkına döndü

F.Bahçe'den Osimhen bombası! Yapılan teklif ortaya çıktı, herkes şaşkına döndü

Akaryakıtta keyifleri kaçıracak dev zam!

Akaryakıtta keyifleri kaçıracak dev zam!

Citroen C3 ve DS3'ler trafikten çekilecek... Türkiye'dekiler ne olacak?

Citroen C3 ve DS3'ler trafikten çekilecek... Türkiye'dekiler ne olacak?

Türkiye'nin akaryakıt devi yabancılara satılıyor! 300'den fazla istasyonu bulunuyordu

Türkiye'nin akaryakıt devi yabancılara satılıyor! 300'den fazla istasyonu bulunuyordu

ATM'den para yatırıp çekerken az bilinen kritik detay!

ATM'den para yatırıp çekerken az bilinen kritik detay!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.