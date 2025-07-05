FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emtia

Akaryakıtta Temmuz zammının enflasyona etkisi hesaplandı

Haziran ayı enflasyonunun belli olmasının ardından ÖTV tutarlarında da yasal düzenleme yapıldı. Buna göre, 3 Temmuz itibarıyla yapılan yasal artışın ortalama pompa fiyatlarına etkisinin yaklaşık yüzde 4,2, temmuz ayı tüketici enflasyonuna doğrudan etkisinin ise 0,14 puan olacağı hesaplandı.

Akaryakıtta Temmuz zammının enflasyona etkisi hesaplandı

Akaryakıt ürünlerindeki maktu vergi tutarı, ÖTV Kanunu uyarınca, ocak ve temmuzda TÜİK tarafından ilan edilen Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde (Yİ-ÜFE) son 6 ayda meydana gelen değişim oranında, değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirleniyor.

Akaryakıtta Temmuz zammının enflasyona etkisi hesaplandı 1

Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının hesaplamalarından yapılan derlemeye göre, akaryakıt ÖTV'sindeki değişikliğin enflasyona etkisi belli oldu. Söz konusu tutarlar da bu kapsamda 3 Temmuz'da yeniden tespit edildi.

Akaryakıtta Temmuz zammının enflasyona etkisi hesaplandı 2

ENFLASYONA ETKİSİ NE KADAR OLACAK?

Buna göre, ocak-haziran döneminde Yİ-ÜFE'nin yüzde 15,71 artmasıyla yapılan düzenlemenin, akaryakıt pompa fiyatlarına ortalama yüzde 4,2 etki etmesi öngörülüyor. Bu artışın temmuz ayı tüketici enflasyonuna doğrudan etkisinin ise 0,14 puan civarında kalması bekleniyor.
Akaryakıtta Temmuz zammının enflasyona etkisi hesaplandı 3

Akaryakıt fiyatlarının ana belirleyicisi küresel petrol fiyatları olurken, piyasa beklentileri temmuzda da dezenflasyon sürecinin devam edeceği yönünde.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dikkat çeken isim: Hayrettin Mermer! Futbol takımına sponsor oldu, Yavuz Ağıralioğlu’nun partisinin kurucuları arasındaDikkat çeken isim: Hayrettin Mermer! Futbol takımına sponsor oldu, Yavuz Ağıralioğlu’nun partisinin kurucuları arasında
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldıABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
52.37
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
51.19
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
27.18
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
35.8
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
31.3
Gazyağı
42.41
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Akaryakıt temmuz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Emin Tüter'in rüşvet görüntüleri çok konuşuldu!

Mehmet Emin Tüter'in rüşvet görüntüleri çok konuşuldu!

SON DAKİKA | CHP'li Belediyelere şafak operasyonu! Muhittin Böcek, Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı

SON DAKİKA | CHP'li Belediyelere şafak operasyonu! Muhittin Böcek, Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı

Şifre: Hollanda uçağı! Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti...

Şifre: Hollanda uçağı! Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti...

Dikkat çeken isim: Hayrettin Mermer! Futbol takımına sponsor oldu, Yavuz Ağıralioğlu’nun partisinin kurucuları arasında

Dikkat çeken isim: Hayrettin Mermer! Futbol takımına sponsor oldu, Yavuz Ağıralioğlu’nun partisinin kurucuları arasında

Galatasaray'a Victor Osimhen'den müjdeli haber geldi!

Galatasaray'a Victor Osimhen'den müjdeli haber geldi!

SGK'ya binlerce başvuru yapıldı! Emekli olanlar da radara girdi

SGK'ya binlerce başvuru yapıldı! Emekli olanlar da radara girdi

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.